Общество

Более 500 псковичей прошли профессиональную переподготовку в рамках нацпроекта

Ряд мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профобразованию граждан в возрасте 50 лет и старше, лиц предпенсионного возраста реализован в Псковской области в рамках федеральной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по труду и занятости, на данный момент на обучение направили свыше 520 представителей старшего возраста, что почти в два раза больше планового показателя. Образовательные программы уже завершили более 500 человек, оставшиеся готовятся к аттестации. Почти все слушатели после профессиональной переподготовки трудоустроены или сохранили занятость.

Обучение проходило на базе различных общеобразовательных организаций Псковской области. Для получения новых навыков населению предложен широкий список профессий. Самыми популярными среди мужчин оказались профессии водителей, трактористов, среди женщин - социальная работа, парикмахер и бухгалтерские программы. Средний срок обучения составил до 3 месяцев.

На эти цели из консолидированного бюджета было выделено около 15 млн рублей.

Еще одно направление профессиональной переподготовки, которое стартовало с этого года в рамках федеральной программы «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография», предусмотрено для женщин. Помощь в переквалификации оказывается двум категориям безработных женщин: находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также имеющим детей дошкольного возраста.

В этом году на переобучение и повышение квалификации были направлено около 270 женщин, имеющих детей. Это в 1,5 раза больше планового показателя. Почти все уже завершили обучение. К трудовой деятельности приступили более 90 человек.

Больше всего заявок собрали такие профессии, как «диджитал-технологии», «ПК цифровая экономика и интернет-предпринимательство», «ПК цифровые инструменты делопроизводство». Особый интерес вызвало направление «ПК трехмерный дизайн интерьеров». Среди традиционных направлений пользовались особым успехом профессии парикмахера, мастера маникюра, социального работника.

Всего на реализацию этого направления переквалификации из консолидированного бюджета было направлено около 9 млн рублей.