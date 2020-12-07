Общество

Губернатор похвалил работу по противодействию COVID-19 в Дедовичском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 8 декабря, провел рабочую встречу с главой Дедовичского района Геннадием Афанасьевым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, ее основными темами стали противодействие распространению COVID-19, реализация нацпроектов и другие направления развития муниципалитета.

Докладывая об эпидемической ситуации, Геннадий Афанасьев сообщил, что распространение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в районе находится на контроле. В этом направлении активно работает не только районная администрация, но и руководство волостей. В настоящее время порядка 30 человек находятся на амбулаторном лечении, один - в псковском стационаре.

Глава региона положительно оценил работу, проделанную муниципальными властями, в рамках борьбы с СOVID-19. «В целом хочу похвалить. Оперативно все противовирусные мероприятия проводятся», - отметил глава района.

Также Михаил Ведерников поинтересовался у руководителя муниципалитета, прогнозируется ли на новогодние праздники увеличение числа приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга — городов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Геннадий Афанасьев подчеркнул, что в районе нет большого количества баз отдыха, поэтому ожидается только прибытие людей, которые приезжают к родственникам. Михаил Ведерников поручил усилить профилактическую работу с населением, чтобы не допустить роста заболеваемости.

Продолжая свой доклад, Геннадий Афанасьев рассказал о реализации нацпроектов в регионе. Глава района особенно подчеркнул, что муниципалитет старается изыскать возможности для получения федерального финансирования в части приведения в порядок инфраструктуры. В текущем году уже завершены мероприятия в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», заканчиваются работы и по нацпроекту «БКАД».

«Мы понимаем, что все выделенные средства должны быть освоены», — заметил глава муниципалитета.

Отдельно Геннадий Афанасьев остановился на поступлении автоклуба в рамках нацпроекта «Культура». Такая техника, по его словам, будет востребована в районе.

Губернатор также обратил внимание, что необходимо проработать все актуальные вопросы по приведению в порядок улично-дорожной сети на следующий год с профильным региональным комитетом. В настоящее время уже идут конкурсные процедуры, подрядчики получат возможность подготовиться и выйти на объект, как только позволят погодные условия. Своевременное исполнение контрактов, по словам Михаила Ведерникова, позволит за счет средств экономии привести в нормативное состояние большее количество дорог.

В завершение встречи Геннадий Афанасьев попросил поддержки региональной администрации в вопросе ремонта моста на реке Шелонь, который располагается на объездной дороге вблизи райцентра. Проектно-сметная документация уже подготовлена, работы оцениваются в порядка 260 млн рублей. Глава региона подчеркнул, что вопрос проработают профильные специалисты.

Особое внимание глава региона поручил обратить на реализацию проекта по созданию филиала музея блокады Ленинграда. По его словам, приведение в порядок помещений и обустройство современных экспозиций позволит создать новую смысловую точку притяжения как для жителей муниципалитета, так и для гостей района.