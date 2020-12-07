Общество

В Великих Луках продолжается вакцинация от гриппа и пневмонии

В Великих Луках, несмотря на распространение коронавируса, продолжается вакцинация от гриппа и пневмонии. Как сообщает «Великолукская телерадиокомпания», кабинеты, где можно сделать прививку, работают в поликлиниках №1 и №2, все желающие могут пройти процедуру по предварительной записи.

По словам и. о. главного врача Великолукской межрайонной больницы Романа Керимова, привитые от гриппа люди легче переносят коронавирус. Вакцины в городе достаточно: для взрослых «Совигрипп», для детей, беременных женщин и пожилых - «Ультрикс».

От коронавируса великолучан начнут прививать, как только вакцина поступит в область.

«Вакцина требует жесткого режима хранения — при температуре минус 18-20 градусов. Обычные холодильники такого не выдерживают, поэтому у нас закуплено специальное оборудование», - пояснил Роман Керимов. В первую очередь, от коронавируса будут прививать людей из группы риска: медиков и педагогов.

В поликлиниках налажена маршрутизация, чтобы потоки пациентов не пересекались — имеется несколько входов. «Желательно, чтобы люди с температурой оставались дома и ждали врача. Знаю, что есть проблемы с дозвоном, но мы ее решаем. Создан многоканальный телефон, по которому можно дозвониться», - заключил Роман Керимов.