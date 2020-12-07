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Общество

Строительство поликлиники в Борисовичах планируется в 2022-2024 годах

08.12.2020 15:07|ПсковКомментариев: 0

Строительство поликлиники в деревне Борисовичи Псковского района планируется в 2022-2024 годы. Об этом сообщил заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Денис Иванов на первом заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кроме того, в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в течение ближайших пяти лет в Псковском районе планируется строительство 20 фельдшерско-акушерских пунктов, ремонт двух районных поликлиник на улице Школьной в Пскове и в селе Карамышево, рассказал Денис Иванов.

Уже в следующем году два фельдшерско-акушерских пункта появятся в деревнях Неелово и Соловьи.

На 2024 года запланирован капитальный ремонт офиса врача общей практики в селе Середка Псковского района. Его стоимость составит 19 млн рублей.

Теги: #строительство #псковское областное собрание #псковский район #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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