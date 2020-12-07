Общество

Повар из Псковской области пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлеева и Агзамова

Повар из Псковской области Елена Баженова принимает участие в кастинге кулинарной битвы Константина Ивлева и Рената Агзамова «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе телеканала.

«Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России», - говорится в описании программы. В числе участников кастинга оказалась 51-летняя Елена Баженова из Печор. В 2008 году она стала лучшим кулинаром России. Сейчас продолжает активно работать по профессии. По ее словам, на проект она пришла за яркими эмоциями.

Если Елене удастся пройти кастинг шефов, она окажется в их командах. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Удастся ли повару из Псковской области пройти кастинг, можно увидеть сегодня в 19:00 на телеканале «Пятница» в проекте «Битва шефов».

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Напомним, в августе этого года три жительницы Псковской области приняли участие в еще одном кулинарном проекте телеканала – «Кондитер». При этом жительнице Пскова Амине Бадьмаевой удалось выйти в финал шоу.