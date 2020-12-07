Общество

Псковичи могут отправить посылки по номеру телефона

Сервис отправки посылки по номеру телефона в мобильном приложении «Почты России» реализовал федеральный почтовый оператор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Заместитель директора регионального УФПС Любовь Рыбакова пояснила, что новая функция доступна всем пользователям мобильного приложения «Почты России». «Отправителю необходимо ввести номер телефона адресата или выбрать его из своей телефонной книги, оформить предоплату посылки, принести ее в отделение и показать оператору штрихкод. Сотрудник почты сканирует штрихкод, распечатывает его и наклеивает на посылку. Быстро и удобно».

Получателю в мобильном приложении автоматически добавляется отправление, он может отслеживать этапы его перемещения со своего смартфона, а потом быстро и легко забрать посылку по штрихкоду в отделении почтовой связи.

Функционал мобильного приложения «Почты России» также позволяет отследить отправление, найти ближайшее почтовое отделение, узнать актуальный график его работы, оформить предварительную запись в отделение для получения услуг, оформить и оплатить почтовое отправление, вызвать курьера, получить электронные заказные письма.

В цифровом портфеле «Почты России» и такие услуги, как оформление подписки на периодические издания, оплата ЖКХ и услуг связи, пересылка и получение заказных писем, перевод денежных средств с доставкой на дом.