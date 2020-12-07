Общество

Игорь Иванов об итогах работы облсовпрофа в 2020 году

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Обратный отсчет», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 3 декабря. Гостем студии стал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Ведущая Надежда Назаренко поговорила с ним об итогах работы облсовпрофа в 2020 году, о борьбе за права трудящихся и планах псковских профсоюзов на 2021 год.

- Игорь Олегович, в этом году в псковских профсоюзах произошли серьезные перемены, сменилось руководство облсовпрофа. Что кардинально изменилось в деятельности профсоюзов с приходом новой команды? При прежнем лидере эта работа носила ярко выраженный оппозиционный характер во взаимоотношениях с властью. А какими принципами вы руководствуетесь в управлении организацией сейчас?

- На наш взгляд, то, что произошло 8 июня, - это закономерность. Мы ранее говорили, что отраслевым профсоюзам и самому профсоюзному объединению не хватало сплоченности, конструктивной работы с социальными партнерами и работодателями. Мне кажется, в данном ключе работа поменялась кардинально.

Председатели отраслевых профсоюзов, члены профсоюзов доверили мне возглавить эту организацию. Мы переформатировали аппарат, позвали к себе в команду новых руководителей, в том числе на санаторно-курортные объекты, туристические базы.

Мы провели множество совещаний и встреч с крупными работодателями. У нас налажен конструктивный диалог с губернатором Псковской области Михаилом Юрьевичем Ведерниковым.

У нас, наконец-то, начала полноценно работать областная трехсторонняя комиссия. Это один из основных инструментов для решения социально значимых задач на территории нашего региона. Мы перезапустили эту работу.

- Можно сказать, что действительно кардинально поменялись отношения с вашими социальными партнерами, властью и работодателями?

- Я в профсоюзной среде человек не новый, до этого работал в профобъединениях, возглавлял и возглавляю отраслевой профсоюз работников жизнеобеспечения. Я видел, как это происходило раньше, - контакта не было. Контакт состоялся. Мы понимаем, что только при взаимодействии можно решить ту или иную задачу.

- То есть во главу угла, как вы уже не раз говорили, вы ставите переговорный процесс.

- Переговорный процесс, да. Допустим, пробуксовывает у нас вопрос в заключении коллективного договора, как это было с МКУ «Специализированная служба», выходим на трехстороннюю комиссию, подключаем партнеров из области. Не получается? Направляем требование. Исходя из требований, дальше смотрим, как действовать: подключать ли правоохранительные, надзорные органы. Пока это, конечно, не требуется.

- Несмотря на то, что год достаточно тяжелый, конфликтных ситуаций в решении коллективных вопросов меньше не стало?

- Частные вопросы, когда мы видим, что конкретных работников ущемляют работодатели, имеют место быть. Пенсионные споры, например, традиционны. К этому присоединяем и вопросы дистанционной занятости, начисления оплаты труда для работников, которые находятся в простое. Все эти вопросы старались быстро отрабатывать.

Частных вопросов много. К сожалению, зачастую работодатели вели себя не очень хорошо. Приходилось их наставлять, помогать им принимать правильные решения, соблюсти правильный баланс.

- Игорь Олегович, возвращаясь к теме смены руководства в облсовпрофе. На ваш взгляд, насколько болезненной стала смена руководства именно для отраслевых профсоюзов? Пришлось ли вам провести ряд кадровых перестановок?

- Нам видится, что смена руководства облсовпрофа - это закономерный выборный процесс. К этому были готовы и члены профсоюзов, и большая часть отраслевиков. Я, чтобы вы понимали, отраслевиков не меняю. Отраслевики могут поменять меня. Я сегодня, как сейчас модно говорить, «сити-менеджер». Меня, в соответствии с уставом, избрали делегаты союзной конференции - представители 16 отраслевых профсоюзов. Они по вертикали взаимодействуют со своими центральными комитетами, у них есть свои выборные органы, они выбираются на своих союзных конференциях.

Мы стараемся работать в команде и в связке. Выборный цикл был для всех. Понятно, что он не всегда проходит полностью гладко. В некоторых отраслевых организациях профсоюзов поменялись профсоюзные лидеры - это совершенно нормальная ротация. Решения членов профсоюзов - это для нас закон.

- Отношения с отраслевыми профсоюзами у вас выстроены достаточно конструктивные.

- Да, конструктивные. Но не так, что проходит заседание президиума или совета, а Иванов подготовил документы к рассмотрению и сказал: «Принимаем и все, других вариантов нет». Нет, это дискуссия, иной раз споры. Я считаю, что не может быть человек во всем быть правым - все допускают ошибки. Не зазорно, если коллеги меня где-то подправят. Я готов воспринимать критику и работать надо над собой, выверять документы в том виде, чтобы они были полезны именно для профсоюзов.

- Коллегиально принимаете решения.

- Да. Сегодня это единство присутствует, и оно не может не радовать, учитывая, что на уровне Федерации независимых профсоюзов России постоянно муссируются вопросы о кадровом и организационном укреплении отраслевых профсоюзов, территориальных объединений.

Я думаю, что сегодня Псковская область и псковское профобъединение доказывает, что даже в рамках действующего устава можно показывать слаженную работу, учитывая наши основные принципы - единство, солидарность и справедливость. Просто надо работать.

- Игорь Олегович, начало вашей карьеры на руководящем посту выпало на довольно сложный период - это пандемия коронавирусной инфекции. Как пережили период серьезных ограничений профсоюзы? Насколько сильно повлиял «коронакризис» на деятельность санаторно-курортных организаций?

- Коронавирус внес изменения в жизнь каждого. Профсоюзы здесь не остались в стороне. Санаторно-оздоровительный курортный комплекс серьезно пострадал. Длительный период не работали. Вплоть до 15 июля санаторно-курортные учреждения были закрыты. Это как раз время традиционно высокой коммерческой загрузки этих учреждений, когда наши здравницы зарабатывают деньги для того, чтобы их использовать в низкий сезон, реализовывать санаторно-курортный продукт по более низким и привлекательным ценам для членов профсоюзов, для введения дополнительных социальных программ.

Было сложно, непросто, потом почувствовали определенные послабления, определенный подъем. Это условия отложенного спроса, развитие внутреннего туризма, ставка граждан по всей стране на здоровье, на сохранение иммунитета.

Ограничения не ушли полностью и какой-то период не уйдут до конца. Придется корректировать свои желания и возможности.

- Можно ли сказать, что сегодня деятельность псковских санаторно-курортных учреждений уже перестроена под новые реалии?

- Перестроена. Сегодня во многом наши здравницы работают на передовой. Как и весь бизнес. Всем можно посочувствовать.

Например, санаторий «Голубые озера» две недели не работал. При помощи Роспотребнадзора приходилось здравницу закрывать. Это серьезные вещи.

- Можно сказать, что профсоюзы понесли потери из-за коронавируса?

- Давайте смотреть правде в глаза - все понесли. И еще, возможно, понесут. Что будет дальше - неизвестно.

- Сейчас есть тенденция принимать планы развития в нескольких вариантах: с хорошим, плохим и совсем негативным развитием событий. У вас есть представления по развитию?

- Учитывая, что у нас корпоративная структура, учреждений достаточно много, в беде друг друга не бросают. Стараемся помогать. Так и будем строить работу. В совсем экстремальных ситуациях - обращаться ко второму собственнику, в том числе за финансовой поддержкой. Мы рассчитываем и дальше на взаимодействие и понимание надзорных органов, которым тоже надо показывать определенный результат. Но надо и совесть всем иметь, нужно понять, что не надо никого «кошмарить». Всех завалить разом можно, но что потом, что дальше? Мы пришли работать надолго, хорошо и эффективно.

- Игорь Олегович, время от времени появляется информация о продаже или банкротстве тех или иных профсоюзных активов. Есть ли почва под этим?

- Почвы под этим совершенно нет. Реализовывать на сегодня ни профсоюзные здравницы, ни туристические базы совет профобъединения не намерен.

Я считаю, но это не относится к здравницам, гостиницам и туристическим базам, что если есть объекты недвижимости, земельные участки, которые не работают (соответственно, рыночная стоимость данных объектов ежегодно снижается, что-то приходит в негодность), то это проблема управления. И здесь мы принимаем решение, что мы либо в это дело вкладываемся, либо работаем с тем, чтобы привлечь инвестора, либо совершенно нормально принимаем решение о реализации, чтобы воплощать какие-то другие проекты на тех же турбазах, в санаториях, на других объектах недвижимости.

- Таких объектов сейчас нет?

- Не могу сказать, что их нет. У нас сейчас стоит вопрос, он стоял и раньше. Несколько лет назад совет профобъединения принял решение о реализации объекта культурного наследия - усадьбы Бороздиных. Это решение поддержал совет, подчеркиваю, еще до моих выборов.

Сегодня есть московский инвестор, который готов ее приобрести. У нас произведена оценка. Состоялся президиум, было принято решение обновить эту сделку, и на заседании совета 11 декабря этот вопрос будет рассмотрен. Как мне видится, будет рассмотрен положительно.

По остальным объектам тоже будем смотреть. По этому объекту недвижимости есть предписание надзорных органов. В прошлом году профобъединение и ФНПР получили большие штрафные санкции, были выданы дополнительные предписания. Понятно, что-то удалось отложить в виду того, что наступила пандемия. Но это дорогостоящее вложение. И если мы сами не располагаем миллионами рублей, то следующий штраф будет два миллиона. Кому это надо? Кто от этого выиграет? Поэтому такие решения надо принимать оперативно, вдумчиво, проработано, в интересах профсоюза.

- Игорь Олегович, одно из новых направлений деятельности профсоюзных санаториев в этом году - это оздоровление медиков. Как организован этот процесс?

- Сейчас, можно сказать, мы подходим к финалу, вот-вот начнем его запускать. Это будет 10-дневное оздоровление медицинских работников, которые переболели коронавирусной инфекцией, контактировали с зараженными.

Для начала, поскольку проект пилотный, сумма определена 1 млн 204 тысячи рублей. Оздоровление получат более 100 работников данной категории.

Предполагается, что оздоровление будет осуществляться с декабря текущего года и продлится в течение 2021 года. Рассчитываем, что ситуация будет спокойнее, медики смогут выбрать по этой программе свои курсовки пораньше и мы сможем дальше планировать уже других работников.

Средства на оздоровление медиков собрал благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» в рамках благотворительных акций.

Это знаковое событие. Рад, что такой подарок удастся сделать к Новому году нашим медикам.

- Все-таки главной деятельностью профсоюзов остается соблюдение прав трудящихся, исполнение трудовых соглашений. В этом направлении к концу года с какими итогами вы подходите?

- По отраслевым соглашениям есть трудности. В частности, есть проблема по жизнеобеспечению, по ЖКХ и строительству. На сегодня, исходя из нашего мониторинга, исполнение федерального отраслевого соглашения в данной сфере минимальное. На территории города Пскова исполняют данное соглашение только «Псковские тепловые сети».

- А в чем здесь возникают трудности?

- Трудности - ставки первого разряда. Федеральное отраслевое соглашение определяет планку оплаты условий труда, она обязательна для всех, а ставка первого разряда труда ниже, чем в федеральном отраслевом соглашении.

Думаю, этот вопрос будем выносить на заседание областной трехсторонней комиссии. Это неправильно. Здесь можно доиграться. Надо хотя бы какой-то план-график доведения ставки до уровня, который указан в федеральном отраслевом соглашении, принять, может быть пересмотреть систему оплаты труда.

Я как никто знаю, возглавляя профсоюз работников ЖКХ длительное время, какой труд у этих работников, когда, например, водопроводчики работают с канализацией, ливневками. Труд не самый благодарный. Этим людям надо подходить и руку жать за то, что они работают за такие деньги в этой сфере. Уважать надо. И мы будем добиваться у социального партнерства, работодателей уважения, в том числе при начислении заработной платы.

- Итоги коллективно-договорной кампании 2020 года. Можно ли сказать, что, несмотря на достаточно тяжелые экономические последствия от «коронакризиса», эта работа в профсоюзах проходила не менее эффективно?

- Не менее эффективно. Мы даже сделали акцент сразу после 8 июня, когда собирались с коллегами, что, не дай бог, кто-нибудь это упустил. И отраслевики это прекрасно понимают.

Коллективно-договорная кампания и сегодня продолжается, максимально сохранены те гарантии, которые действовали.

- 24 декабря предстоит съезд Федерации независимых профсоюзов России, какие там вопросы будут рассматривать?

- Вопросы организационного укрепления, вопрос изменений в устав ФНПР. Съезд внеочередной в виду того, что состоялось решение Конституционного суда, были споры ФНПР с рядом профсоюзных структур. Последняя судебная инстанция поддержала доводы ФНПР в том, что ни органы власти, никто другой не должен вмешиваться в деятельность профсоюзов. Профсоюзы независимы по своей сути. Четко прописано, что профобъединения, членские организации должны следовать уставу ФНПР, что уставы, которые приняты на местных уровнях, не должны противоречить уставу ФНПР. Таблица поправок у нас есть, свои предложения направим.

- Какие главные направления в деятельности профсоюзов будут в следующем году?

- Самое главное направление - это работа во благо интересов человека труда.

- В следующем году у нас выборы в Псковское областного Собрание депутатов. Не собираетесь ли делать политическую карьеру? Не планируете ли стать депутатом регионального парламента?

- Я пока об этом не задумывался, хотя вопросы такие звучали, исходя из баннеров в рамках акции 7 октября, все это расценивали немножко не так. Не так поняли нашу задумку, будем ее в следующий раз корректировать. Думаю, пока в роли председателя облсовпрофа у меня получается выполнять ту задачу, которые ставят членские организации, члены профсоюза.

Если коллегиальный орган примет решение, что для более эффективного исполнения функция я должен быть представлен в законодательном собрании либо еще где-то, тогда мы вам об этом сообщим.