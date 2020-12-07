Общество

Руководитель «Специализированной службы» призвал псковичей воздержаться от вандализма

Руководитель МКУ «Специализированная служба», депутат Псковской городской Думы Сергей Федоров призвал псковичей воздержаться от вандализма. Свой призыв он озвучил в связи с тем, что новогоднее убранство Советского моста сегодня, 8 декабря, повредили вандалы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, неустановленные лица оборвали один из неоновых шнуров гирлянды, украшающей мост. К настоящему времени сотрудники «Специализированной службы» устранили обрыв.

«Мы очень стараемся, чтобы в этом году Псков выглядел по-настоящему праздничным на Новый год и Рождество, монтируем много новых объектов. Тот же Советский мост мы украшаем впервые. И мы приглашаем всех псковичей оценить наш труд и зарядиться хорошим настроением во время прогулок по празднично украшенному городу. Только, пожалуйста, если у вас плохое настроение, то не нужно его портить всем остальным, занимаясь подобным вандализмом. Поймите, мы ведь стараемся не для себя, а для всех псковичей и гостей города», - подчеркнул Сергей Федоров.