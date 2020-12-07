Общество

Александр Козловский передал подарки многодетным семьям в Печорах

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы, основатель благотворительного фонда «Земляки» Александр Козловский встретился с двумя многодетными семьями Печор, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного отделения партии.

«Остаховы воспитывают троих детей, а Поповичи - пятерых. В период пандемии многодетные семьи остро нуждаются в поддержке», - рассказали в пресс-службе.

Александр Козловский передал семьям продуктовые и социальные наборы от партии и фонда. Он подчеркнул, что, только объединив усилия, можно помочь согражданам справиться с жизненными трудностями. Гость поздравил хозяек домов с прошедшим Днем матери, пожелал им и их семьям крепкого здоровья, семейного благополучия.

В Псковской области работает «горячая линия» волонтерского центра партии 8-800-444-07-13, которая ежедневно принимает заявки от граждан. Волонтеры call‑центра консультируют псковичей, регистрируют заявки на оказание помощи пожилым, маломобильным гражданам и медикам в связи с пандемией коронавируса. Мобильные бригады волонтеров организовывают доставку продуктов питания, лекарств и медицинских препаратов, оказывают консультационную поддержку и другую необходимую помощь.

Ранее председатель партии Дмитрий Медведев ранее отмечал, что «Единая Россия» продолжит оказывать поддержку гражданам по всей стране до тех пор, пока эпидемия не пойдет на спад.