Общество

Псковичей приглашают принять участие в патриотическом онлайн-квизе

День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря. К этой дате Псковская областная универсальная научная библиотека подготовила онлайн-квиз, темой которого станут улицы населенных пунктов региона, названные в честь героев, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПОУНБ.

Квиз пройдет с 14:00 до 18:00, все необходимые ссылки будут опубликованы в сообществе библиотеки ВКонтакте.

Победители будут определяться по количеству правильных ответов и времени прохождения.

Все участники получат грамоты, а для тех, кто лучше всех справятся с заданиями, приготовлены памятные подарки.