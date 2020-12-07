Общество

Псковская область сохраняет антилидерство в СЗФО по количеству выздоровевших от коронавируса

Псковская область вторую неделю подряд показывает самые низкие показатели в СЗФО по количеству выздоровевших от общего числа выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные Псковской Ленте Новостей сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По состоянию на 8 декабря, в целом по России выздоровело 79% от общего числа выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией (78% на прошлой неделе). По СЗФО этот показатель составил 66% (65% на прошлой неделе).

Самый низкий процент выздоровевших показала Псковская область - 51% (7 489 человек, 55% неделей ранее).

На первом месте в Северо-Западном федеральном округе по проценту выздоровевших находится Ненецкий автономный округ - 98% (673 человека), на втором - Мурманская область (89%, 26 586 человек), а на третьем - Коми (84%, 19 832).

В Ленинградской и Вологодской областях выздоровели 76% от общего числа выявленных заболевших (14 255 и 11 368 человек соответственно). В Калининградской области этот показатель составил 75% (9 713), в Архангельской и Новгородской областях - 70% (24 306 и 9 414 соответственно), в Карелии - 62% (11 622) и в Санкт-Петербурге - 57% (87 969 человек).