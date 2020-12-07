Общество

Лишь у 8 из 26 муниципалитетов Псковской области есть утвержденные официальные символы

Вопросы разработки и утверждения официальных символов муниципальных образований обсуждался сегодня, 8 декабря, на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В обсуждении приняли участие руководство органов исполнительной власти, государственного архива региона, а также в режиме видеоконференцсвязи - главы районов, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Глава региона напомнил, что официальные символы региона - флаг, герб и гимн - были утверждены в 2019 году. «Новая государственная символика укрепила идентичность области, стала продолжением великой истории и наследия Псковской земли», - отметил Михаил Ведерников и сообщил, что аналогичная работа уже проведена и в некоторых муниципалитетах. Так, например, гербы и флаги, утвержденные и внесенные в государственный геральдический регистр при президенте РФ, имеют Великолукский, Невельский, Опочецкий, Псковский, Пустошкинский, Пыталовский, Гдовский районы и город Псков. Губернатор поблагодарил руководство муниципалитетов за проделанную работу, которая, по его словам, отражает уважение к истории и стремление укрепить идентичность территорий.

В то же время глава региона подчеркнул, что в остальных районах и городе Великие Луки работа еще не завершена. При этом в отдельных муниципалитетах она даже не стартовала. «Не стоит недооценивать значение символики для будущего муниципалитетов, - обратил внимание губернатор. - Герб и флаг помогают жителям объединиться и ощущать себя частью особой исторической территории, гордиться историей своего района, чтить прошлое, уверенно себя чувствовать в настоящем и вместе работать над будущим муниципалитета. Это возможность для подрастающего поколения отстаивать честь флага своей земли на межрайонных соревнованиях, поднимать флаг при проведении торжественных мероприятий».

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин со своей стороны доложил о текущей работе над официальными символами муниципальных образований региона. Он отметил, что в Плюсском и Струго-Красненском районах, городе Великие Луки флаги и гербы уже утверждены районными Собраниями депутатов. Им осталось только пройти государственную регистрацию. А тем муниципалитетам, которым необходимо полностью пройти процедуру по созданию своих символов, Геральдический совет при администрации Псковской области готов оказывать всю необходимую методическую помощь и поддержку.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что символы в каждом районе должны не только соответствовать современным требованиям геральдики, в частности, быть обоснованы исторически, но и получить согласование общественности.

По итогу совещания губернатор призвал глав муниципалитетов обратить внимание на геральдический вопрос и поручил взять на личный контроль процесс разработки и утверждения официальных символов.