Общество

Юрий Сорокин обеспечил безвозмездную поставку питьевой воды в инфекционную больницу

Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», руководитель региональной общественной приемной партии, депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин заключил контракт с Псковской инфекционной больницей на поставку воды в ковид-центр. В рамках договора еженедельно в течение не менее трех месяцев в лечебное учреждение доставляется по 200 шестилитровых бутылей воды для персонала и пациентов, рассказали Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Обеспечение больницы питьевой водой проходит за счет средств предприятия «Псков-Полимер», руководителем которого является Юрий Сорокин. Поставка воды для поддержки работы центра в период пандемии уже началась на прошлой неделе.

«Сейчас наши врачи находятся на передовой линии в борьбе с коронавирусом: они фактически живут на работе, чтобы справиться с возросшим потоком пациентов. В эти непростые времена наша общая задача - поддержать медиков. Я созвонился с главным врачом Псковской областной инфекционной больницы Анастасией Повторейко, чтобы узнать, какая помощь требуется медикам. Она сообщила, что больница нуждается в питьевой воде, и я решил помочь учреждению», - рассказал Юрий Сорокин.

Отметим, добровольцы волонтерского центра «Единой России» в условиях пандемии коронавируса активно поддерживают медиков в рамках партийной акции «Спасибо врачам». На прошлой неделе в Псковскую инфекционную больницу партийцами был передан автомобиль. Ранее два легковых автомобиля партия передала в Псковскую городскую поликлинику и в городскую больницу соответственно.

Кроме того, партийцы закупили и передали в Псковскую областную больницу новый реанимобиль, оборудованный аппаратом ИВЛ. Для медиков на посты скорой медицинской помощи в районах были переданы 750 противочумных защитных костюмов, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, а также холодильники, кофемашина, вода.

Волонтеры помогают врачам с работой: на своих машинах они возят врачей на вызовы к пациентам, обзванивают больных, заполняют документацию, чтобы хотя бы немного снизить нагрузку на медиков.