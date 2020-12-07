Общество

Госархив Псковской области показал свой самый древний документ. ВИДЕО

Государственный архив Псковской области показал, как выглядит самый древний документ, который хранится в его запасниках. Видеоролик опубликован на официальной странице учреждения в соцсети ВКонтакте.

«Нас нередко спрашивают: как выглядит самый древний документ, хранящийся в Государственном архиве Псковской области. И когда мы отвечаем на этот вопрос, многие не скрывают свое удивление. Ведь этот документ достоин стать ценным экспонатом музейной выставки. Речь идет о рукописи XIII века в списке XV века», - говорится в подписи к видео.

В госархиве Псковской области подчеркнули, что ошибаются те, кто считает, будто в архивах можно отыскать лишь материалы XIX и XX века.