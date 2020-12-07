Общество

Фотофакт: Пруд в Мирожском дендропарке превратился в лебединое озеро

​На Утином пруду в Мирожском дендропарке установлены украшения в виде светящихся лебедей. Кроме того, праздничной иллюминацией здесь украсили некоторые деревья - такое украшение к Новому году здесь появилось впервые в истории парка.

Ранее городские власти анонсировали, что в этом году решено расширить географию новогоднего убранства областного центра, и к привычным территориям, которые ежегодно украшаются иллюминацией, добавятся новые, в том числе сквер на Четырех углах, дендропарк и часть Рижского проспекта, включая территорию у гостиницы «Рижская».

Напомним, ранее на воде в дендропарке установили светящийся фонтан «Лилия». Сейчас его убрали на хранение, пообещав вернуть весной 2021 года.