Общество

Псковский врач: Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью

В России нет иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной̆ эффективностью, как и во всем мире. С таким заявлением выступил псковский врач, заведующий приемным отделением Псковской областной инфекционной больницы Артем Абдуллаев на своей Instagram-странице.



Фото с Instagram-страницы Артема Абдуллаева

Он отметил, что такие препараты, как «Арбидол», «Кагоцел», «Ингавирин», «Полиоксидоний», «Циклоферон» и еще как минимум десять наименований препаратов, «стимулирующих иммунитет», становятся самыми востребованными в аптеках, когда растет заболеваемость ОРВИ.

«Одни называют их лекарствами «ни от чего», другие выписывают в придачу к парацетамолу всем инфицированным респираторными вирусами и гриппом. Хочу сказать одно - у нас нет иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной̆ эффективностью, как и во всем мире», - подчеркнул врач.

Он пояснил, что иммуномодулирующие препараты - это лекарства, влияющие на иммунную систему, чаще всего с супрессивным (угнетающим) действием, с узким спектром показаний и широким - тяжелых побочных эффектов: глюкокортикостероиды, парентеральные интерфероны, цитостатики, колониестимулирующие факторы, внутривенные иммуноглобулины.

«В нашей стране слово «иммуномодуляторы» давно ассоциируется с теми, что применяются при ОРВИ и других состояниях и заболеваниях. При этом информации о побочных эффектах в их инструкциях - минимум, графа «противопоказания» скромная, часто отсутствуют или мало информативны разделы «фармакодинамика и фармакокинетика». Это говорит о плохой изученности препаратов: чем меньше инструкция по медицинскому применению лекарственного средства, чем меньше в ней информации, тем менее оно изучено», - поделился Артем Абдуллаев.

«Благодаря маркетингу эти препараты хорошо продаются в России. Это как раз тот случай, когда медицина и бизнес идут врозь. В США и Европе такой группы препаратов, как «интерферогены» вообще не существует», - добавил псковский врач.