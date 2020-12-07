Общество

Жительница Печор успешно прошла кастинг «Битвы шефов»

Жительница Печор Елена Баженова успешно прошла кастинг и вошла в команду Рената Агзамова на телепередаче «Битва шефов».

В эфире повар из Псковской области призналась, что по образованию она художник-керамист, но судьба занесла ее на хлебокомбинат, в кондитерский цех, где она отработала 16 лет.

На суд шеф-поваров Елена Баженова представила салат с собственными домашними соленьями. «Грузди сама в лесу собирала, сама солила. Опенок не мой, в этом году у нас они не уродились», - призналась она ведущим программы.

Константину Ивлеву очень понравился хлеб печерянки, а вот ее салат он раскритиковал. «Мы ищем таланты. Вы однозначно безумно талантливый кулинар, но для меня ваше блюдо - это какая-то солянка. Если бы вы положили все это по отдельности, я бы взял вас 100%», - прокомментировал шеф-повар и отказался взять Елену Баженову в свою команду.

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Ренат Агзамов не согласился с коллегой. Он похвалил домашний салат печерянки и пригласил ее в свою команду.

Констатин Ивлев в ответ сыронизировал, что Ренат Агзамов таким образом взял себе в команду «мамочку».