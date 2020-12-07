Общество

Юные псковские моделисты заняли призовые места в международном конкурсе

Юные псковские моделисты заняли призовые места в международном онлайн-конкурсе стендовых и картонных моделей в Польше Modeli Kartonowych I Plastikowych On-Line Łambinowice - Radków 2020.(совместный онлайн-конкурс картонных и пластиковых моделей в Ламбиновице-Радкове 2020). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковской студии стендового моделирования «Диорама».

На суд жюри было представлено около 1700 фотообзоров моделей в 53-х номинациях трех возрастных групп («Дети до 12 лет», «юниоры 13-18 лет» и «взрослые») от моделистов из десяти стран: Польши, Аргентины, Белоруссии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, России, Словакии и Украины. В «сборную России» входили юные и взрослые моделисты из Нижнего Новгорода, Ханты-Мансийска, Кинешмы, Рязани, Одинцово, Улан-Уде, Кузнецка, Пензенской области и др.

Псков представляла студия стендового моделирования «Диорама». Шесть юных моделистов и педагог заявили на состязание девять моделей и добились значимых успехов.

Так, Даниил Дроздов завоевал первое место в номинации «БТТ в масштабе 1/35 и более. Дети» с конверсией в польский танк Т-72М. Дмитрий Осипов - первое место в номинации «Диорамы. 1/48 и более. Юниоры» со своей уже довольно успешной работой «Гитлер капут», а его конкурент по номинации - Павел Куропаткин с диорамой «Прибился» - второе место.

БТР-70 Олега Ефимова второй раз добивается призового третьего места за пределами России (год назад - приз симпатий жюри в Братиславе) в номинации «Колесная техника в масштабе 1/35 и более. Юниоры».