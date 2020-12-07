Общество

271 человек заразился коронавирусом в Псковской области за сутки

271 человек заразился коронавирусной инфекцией в Псковской области за прошедшие сутки. Всего в регионе с начала пандемии COVID-19 подтвердили у 15318 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Вадим Боченков

За сутки избавились от коронавируса 38 пациентов, всего - 7489. Скончались 79 человек.

Всего в регионе провели 177512 тестов на COVID-19, за сутки - 1723.

«Несмотря на значительное увеличение количества выполняемых тестов, трудности с соблюдением 48-часового интервала остаются, - отметил губернатор. - Обращение по этому и ряду других вопросов по-прежнему очень много. Персонально разбираемся с каждой ситуацией, исправляем их и наказываем виновных».