Общество

80% россиян не хотят работать 31 декабря

Большинство россиян поддерживают идею сделать 31 декабря выходным днем, сообщает Superjob.

Выяснилось, что 80% опрошенных (83% женщин и 76% мужчин) хотели бы, чтобы последний день года был нерабочим. «Было бы здорово посвятить этот день подготовке к самой волшебной ночи в году со своими близкими», - объясняли респонденты.

Против такой идеи высказались 10% граждан. Еще столько же россиян пока не определились, стоит ли отдыхать 31 декабря.

Больше всего поддерживающих идею сделать последний день года выходным проживают в Санкт-Петербурге и Челябинске (по 83%), Нижнем Новгороде и Уфе (по 82%), Красноярске и Омске (по 80%). Чуть меньше россиян хотели бы, чтобы 31 декабря был нерабочим, в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске, Перми, Воронеже, Ростове-на-Дону и Волгограде.

В конце ноября Госдума отклонила законопроект о введении постоянного выходного 31 декабря. Инициативу внесли в парламент еще в ноябре 2019 года. Однако в октябре правительство утвердило выходным днем в России 31 декабря 2021 года, которое выпадает на пятницу.

В нынешнем году Кремль оставил на усмотрение региональных властей решение объявлять или не объявлять 31 декабря выходным. Власти 15 субъектов Российской Федерации приняли решение сделать этот день нерабочим.

В Псковской области последний день 2020 года будет рабочим.