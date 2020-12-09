Общество

Как псковский студент в шведскую тюрьму угодил - 2

Псковский студент из Эстонии Илья уже поделился, как работал с сомалийскими наркоторговцами и попался шведским силовикам. После чего его этапировали по изоляторам. Теперь же он рассказал Псковской Ленте Новостей о решении суда и о «постояльцах» местных тюрем.

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После очередного слушания Илью вывозят из высокотехнологичного изолятора Хельсингборга - финальная локация предыдущей части истории. Транспортируют в основном по городкам в несколько десятков тысяч человек.

4 пальца…

Первый - на омываемом Балтийским морем юге - Истад: тюрьма, где одноэтажные параллельные коридоры соединил перпендикулярный. Здесь многие камеры размещены попарно, с гостиной между.

Пенитенциарное учреждение Истада. Источник: ystadsallehanda.se, Mark Hanlon

«В соседней камере был смуглый парень с дредами, наполовину швед и тунисец - мой первый тюремный приятель. Он залетел за 10 - 15 граммов "кокса" и скоро выходил, но переживал, что попрут с банковской должности. В гостиной мы тусовались с 7.00 до 19.00. Там 2 кресла, стол, холодильник, кухонная плита и игровая приставка Nintendo GameCubeа, на которой "рубились" в гольф и GTA San Andreas (экшен о чернокожем преступнике, поднимающемся в криминальной иерархии, - ред.). Еще играли в шахматы и болтали. Темы всегда одни: национальная разница, политика, женщины, о жизни в целом».

Здесь Илья впервые сталкивается и с пенитенциарным трудоустройством: примерно за 10 тысяч рублей в месяц добровольно идет упаковщиком резиновых изделий.

«В обед же все работяги катают в бильярд - "американку" - или перекидываются в пинг-понг. Или в волейбол: площадка занимает три четверти двора. Провожу так 2 месяца, до итогового заседания, которое состоялось без меня: не хотел идти. Помню, после него к телефону подзывает охранник и показывает 4 пальца… А на том конце провода адвокат мычит, что дали мне 4 года. Значит, сидеть в сумме - 2 года 8 месяцев…».

Хоть голубой сыр

Пока Илья ждет итогов апелляции, его переводят в пригород Стокгольма - Соллентуну.

Соллентунская тюрьма. Источник: top5-top10.ru

«В этой мультинациональной 8-этажной громадине люди годами в режиме ожидания. Там было много русских. С ними я всегда находил общий язык. Со мной тоже сидел русский: спекулировал золотом и мотал срок почти по всей Европе. Еще были узбек, но он скоро вышел, и латыш, который всегда воровал и попадался».

Когда суд отклоняет апелляцию, эстонца направляют в Кумлу: в пункт распределения по местам отбывания, содержащий сотни заключенных. К тому времени Илью этапируют уже полгода.

Тюрьма в Кумле. Источник: sydnarkenytt.se

«В Кумле круче всего. В камерах - душ и качественная вентиляция. В гостиной - 52-дюймовая плазма. Холодильники, газовые плиты, отменная еда… За наши деньги нам носят продукты из "бесконечного" списка: свининка, говядина, хоть голубой сыр. А на громадной волейбольной лужайке ждет гриль…».

По советам заключенных, Илья просит администрацию разрешить отбывать наказание в Тидахольме. Получает согласие и - через пару месяцев здесь - отправляется до «конечной».

Рабочие будни строгого режима

Крайний пункт назначения представляет собой два одноэтажных крыла, сомкнувшиеся в прямой угол. Вокруг сетчатое четырехметровое ограждение, за которым - стена в 2 яруса, толщиной с велодорожку. Сверху - выпирающая по бокам труба в колючей проволоке. А дальше - забор под напряжением.

Заборы тидахольмской тюрьмы. Источник: sverigesradio.se

По прибытии Илья выбирает блок «Е», где учат сварке на станках с числовым программным управлением.

«Мы делали механизмы захвата для лесозаготовительной техники, рельсоукладчиков. Нигде не буду работать с таким удовольствием: начальство уважало, не загружало, постоянно обновляло оборудование. В других же блоках были металло- и деревообработка. Этим они и рознятся. Кроме "А": там не 32 человека, а 16 - маньяки, насильники».

Трудовые будни у Ильи - с 8:00 до 16:00. C перерывом на обед за карточной игрой и на капучино (американо или латте): комнату отдыха оснастили кофемашиной. Максимальная сумма, которую заключенные зарабатывали здесь ежемесячно, - 170 евро.

Тогда в 2014 году на Московской бирже евро стоил дороже 100 рублей. «Столько же зэкам разрешалось за месяц получать извне, чтобы не могли за счет денег иметь влияние».

Владимирский централ - ветер северный

Тидахольмские заключенные, которые не работали на производстве, занимались уборкой.

«В их числе был босниец, который ввез в Швецию пару кило "кокса" и получил 7 лет. Зато сделал здесь огород. Касательно прочей инфраструктуры: нас окружала огромная прогулочная зона с волейбольной площадкой, на которой - традиционно - гриль. Но этот - размером с рояль. За ежедневных 3 - 4 часа на воздухе мы могли столько всего наготовить! Хоть мясо халяльное. Было круто перекусить после тренировки в зале. А иногда на деньги нашего фонда закатывали настоящий пир!».

Со слов Ильи, этот общий для шведских заключенных актив существует для того, чтобы они всегда могли купить недостающие разрешенные вещи. С заработка тидахольмского заключенного туда ежемесячно шло 4 евро.

Тюрьма Тидахольма: «г-образные» крылья по периметру - помещения с камерами; ангары у забора - рабочие цеха; белое помещение почти в центре - тренировочные залы и медпункт. Источник: sverigesradio.se

«Здесь было много забавных ребят. Иду как-то по коридору и слышу: "Владимирский централ - ветер северный…"! Песня Михаила Круга? Тут? Но откуда? Спешу на звуки и вижу, что ее слушает чернокожий из Гвинеи-Бисау, который и по-русски-то не понимает. За то, что он пястками жрал чеснок, здешние албанцы прозвали его "Худра" (hudhër - алб., чеснок, - ред.). Албанцы - тоже веселые. Один ограбил банк и сматывался на велосипеде, но схватили, потому что цепь слетела. Или сербы… Сербский цыган мотал 7 лет за то, что с женой и отцом в подворотнях обирал до трусов гостей ночных клубов. У нас этот тип избил смотрящего-тхэквондиста. Потом жополизы последнего заманили обидчика в укромный уголок и… Спасает сигнал тревоги - всех закрывают на сутки».

Для Яппи, из Христиании

Однако до того, как здесь с кем-то познакомиться, Илья тесно общается лишь с 50-летним финном Яппи.

«Этого раздолбая тоже задержали за много "кокса", но он даже на зоне употреблял: получал наркотики в передачах от дочери. Она возила их из Христиании, где все такое - на каждом углу».

Христиания - квартал Копенгагена, который в 1971 году заняли хиппи: торговали наркотиками, враждовали с властью, полицией.

«Яппи даже подарил мне 1,5 грамма гашиша на Новый год. Удивительно, но алкоголя здесь не было вовсе, зато прочего хватало. Так, на день рождения перекурил "спайса" (наркотик с нанесенным химическим веществом, - ред.) - не понимал, что происходит, заблевал лужайку и ушел спать. А один серб под этим веществом пытался стену пробить - скорую вызывали. Когда меня проверили - ничего не выявили: не все тесты показывают "спайс". Плановые проверки - раз в месяц - тоже никого не смущали, как и пожарная сигнализация: пока камера проветривается, датчик затягивают пакетом или носком».

Со слов Ильи, один из способов, как получали «дурь», - в продуктах с воли. «Вариантов много. Кому-то даже присылали почту, а под марками на конвертах были уже другие "марки" (клочки бумаги, пропитанные психоактивным веществом, - ред.)…».

Продолжение следует...

Алексей Назаров