Общество

МЧС проверит систему оповещения в Псковской области

Плановая проверка системы централизованного оповещения пройдет в Псковской области сегодня, 9 декабря, с 14.00 до 14.30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Понять, какая звучит сирена - учебная или настоящая - несложно. Плановые проверки системы централизованного оповещения проводятся с периодичностью раз в месяц (первая среда месяца) и в конце года – ежегодная проверка. В этих случаях населению рекомендовано сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий», - отметили в ведомстве.

Подобные мероприятия необходимы для технической проверки готовности систем оповещения к выполнению возложенных на них задач по своевременному доведению информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и населения об опасности, возникающей при ведении военных действий, а также угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«Знать порядок действий при получении сигнала "Внимание всем!" обязан каждый. Это единый сигнал, привлекающий, в первую очередь, внимание населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация», - подчеркнули в управлении.