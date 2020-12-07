Общество

Рекордное число жителей Псковской области написало онлайн тест по истории войны

Подведены итоги международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», проведение которой на территории региона курирует Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Тестирование в режиме онлайн прошли 1 564 718 человек, из которых 17 569 - жители Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

По словам председателя Молодежного парламента Юлии Лысовой, это только промежуточный результат – к имеющимся цифрам добавится информация с площадок, организованных на базе образовательных учреждений и учреждений культуры, где тестирование проходило очно. Уже сейчас можно сказать, что количество участников от Псковской области увеличится почти на тысячу человек.

«Для Молодежного парламента такое количество участников – это успех. Мы проводим это мероприятие в Псковской области четвертый раз. В сравнении с прошлым годом количество участников увеличилось более чем в 3 раза», - отметила Юлия Лысова.

При этом председатель Молодежного парламента рассказала о неприятном инциденте: «В сам день акции нам пришлось столкнуться с возмутительной, на мой взгляд, ситуацией – хакерскими атаками таких масштабов, что периодически блокировало работу сайта. Но, несмотря на все трудности, тестирование прошло успешно. Наши коллеги из Молодежного парламента при Государственной Думе несколько суток находились на обратной связи со всей страной и решали непростые организационные задачи».

Юлия Лысова поблагодарила всех, кто был причастен к проведению образовательной акции: «Хочется сказать спасибо всей нашей команде, всем, кто помогал организовывать площадки в учебных заведениях в Пскове, Великих Луках и районах области, всем, кто принимал участие в тестирование и не остался равнодушен к мероприятию, прошедшему в завершение Года Памяти и Славы».

Напомним, тест по истории Великой Отечественной войны проходил 3 декабря в День Неизвестного солдата. Псковская область в числе шести субъектов РФ включила в тест региональный компонент – 10 вопросов, касающихся событий и имен, связанных с военной историей региона.