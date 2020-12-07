Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новое городское кафе
С двух ног в один сапог
Как минимум, варварство
Квартирный вопрос
Телефон прямого эфира 56-73-72
спастись от огня
бизнес с душком
75 лет спустя Год памяти и славы
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Назад в прошлое
 
 
 
ещё Общество 07.12.2020 22:3817 В Псковской области зафиксировано 335 новых случаев коронавируса 09.12.2020 10:100 Профаттестация офицеров руководства воздушно-десантной службы прошла в Пскове 09.12.2020 09:430 Рекордное число жителей Псковской области написало онлайн тест по истории войны 09.12.2020 09:240 МЧС проверит систему оповещения в Псковской области 09.12.2020 09:060 Россияне назвали размер ожидаемой новогодней премии 09.12.2020 08:430 80% россиян не хотят работать 31 декабря
 
 
 
Самое популярное 05.12.2020 09:185 Российские модели устроили развратную COVID-вечеринку. ВИДЕО 05.12.2020 19:5356 В Псковской области за сутки зафиксировано 880 новых случаев коронавируса - губернатор дал объяснения 02.12.2020 10:0016 Вирус атакует: личные истории псковичей 06.12.2020 13:5832 1130 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за последние двое суток 03.12.2020 10:195 Коронные «если»: Инструкция для псковичей, столкнувшихся с COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Рекордное число жителей Псковской области написало онлайн тест по истории войны

09.12.2020 09:43|ПсковКомментариев: 0

Подведены итоги международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», проведение которой на территории региона курирует Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Тестирование в режиме онлайн прошли 1 564 718 человек, из которых 17 569 - жители Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

По словам председателя Молодежного парламента Юлии Лысовой, это только промежуточный результат – к имеющимся цифрам  добавится информация с площадок, организованных на базе образовательных учреждений и учреждений культуры, где тестирование проходило очно. Уже сейчас можно сказать, что количество участников от Псковской области увеличится почти на тысячу человек.

«Для Молодежного парламента такое количество участников – это успех. Мы проводим это мероприятие в Псковской области четвертый раз. В сравнении с прошлым годом количество участников увеличилось более чем в 3 раза», - отметила Юлия Лысова.

При этом председатель Молодежного парламента рассказала о неприятном инциденте: «В сам день акции нам пришлось столкнуться с возмутительной, на мой взгляд, ситуацией – хакерскими атаками таких масштабов, что периодически блокировало работу сайта. Но, несмотря на все трудности, тестирование прошло успешно. Наши коллеги из Молодежного парламента при Государственной Думе несколько суток находились на обратной связи со всей страной и решали непростые организационные задачи».

Юлия Лысова поблагодарила всех, кто был причастен к проведению образовательной акции: «Хочется сказать спасибо всей нашей команде, всем, кто помогал организовывать площадки в учебных заведениях в Пскове, Великих Луках и районах области, всем, кто принимал участие в тестирование и не остался равнодушен к мероприятию, прошедшему в завершение Года Памяти и Славы».
Напомним, тест по истории Великой Отечественной войны проходил 3 декабря в День Неизвестного солдата. Псковская область в числе шести субъектов РФ включила в тест региональный компонент – 10 вопросов, касающихся событий и имен, связанных с военной историей региона.

Теги: #псковское областное собрание #Молодежный парламент #тесты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли сокращать новогодние каникулы?
В опросе приняло участие 297 человек
09.12.2020, 10:220 «Супер фитнес» дарит скидки к Новому году 09.12.2020, 10:100 Профаттестация офицеров руководства воздушно-десантной службы прошла в Пскове 09.12.2020, 10:050 Псковские теплосети ведут «раскопки» на улице Школьной 09.12.2020, 09:590 Бутылку водки и мясные консервы украла из магазина жительница Гдова
09.12.2020, 09:430 Рекордное число жителей Псковской области написало онлайн тест по истории войны 09.12.2020, 09:340 Жительница Пушкинских Гор расплачивалась в магазинах чужой картой 09.12.2020, 09:240 МЧС проверит систему оповещения в Псковской области 09.12.2020, 09:130 Пскович продал в Интернете несуществующие автозапчасти на 60 тысяч рублей
09.12.2020, 09:060 Россияне назвали размер ожидаемой новогодней премии 09.12.2020, 08:560 В России появится отдельный сегмент «зеленой продукции» 09.12.2020, 08:430 80% россиян не хотят работать 31 декабря 09.12.2020, 08:320 Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий полиции
09.12.2020, 08:201 Стало известно меню для праздничного стола больного COVID-19 в Новый год 09.12.2020, 08:120 Названы два вероятных сценария пандемии в январе 09.12.2020, 08:000 Спрос на зимние курорты России может вырасти на 15% 09.12.2020, 07:450 Число соискателей на работу Дедом Морозом выросло в три раза
09.12.2020, 07:310 Мораторий на взыскание неустойки за просроченные платежи в сфере ЖКХ могут продлить на 2021 год 09.12.2020, 07:191 Пандемия снизила доходность пенсионных накоплений 09.12.2020, 07:080 Расходы россиян на новогодние елки снизились на 10% 09.12.2020, 06:571 271 человек заразился коронавирусом в Псковской области за сутки
08.12.2020, 23:070 Дети выбежали в Пскове на неокрепший лед реки Великой 08.12.2020, 22:394 Россельхознадзор с 10 декабря запретит импорт томатов и яблок из Азербайджана 08.12.2020, 22:240 Юлия Пересильд о работе с Дмитрием Месхиевым: Я года четыре потом в себя приходила 08.12.2020, 21:540 Юные псковские моделисты заняли призовые места в международном конкурсе
08.12.2020, 21:470 Интерактив: Черным-черно у школы №23 в Пскове 08.12.2020, 21:300 Путин подписал закон о федеральном бюджете 08.12.2020, 21:131 Жительница Печор успешно прошла кастинг «Битвы шефов» 08.12.2020, 20:590 Дистанционные мошенники украли свыше 1,2 млн рублей у трех доверчивых псковичей
08.12.2020, 20:461 Выставка предметов гимназии XIX века открылась в Пскове 08.12.2020, 20:380 Появились первые версии происхождения неизвестного массового заболевания в Индии 08.12.2020, 20:267 Псковский врач: Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью 08.12.2020, 20:142 Путин подписал закон о продлении приостановки выплат по вкладам CCCР
08.12.2020, 20:005 Фотофакт: Пруд в Мирожском дендропарке превратился в лебединое озеро 08.12.2020, 19:480 Роспотребнадзор: Прививку от гриппа в России сделал каждый второй 08.12.2020, 19:341 Госархив Псковской области показал свой самый древний документ. ВИДЕО 08.12.2020, 19:223 Юрий Сорокин обеспечил безвозмездную поставку питьевой воды в инфекционную больницу
08.12.2020, 19:140 Псковичей приглашают принять участие в патриотическом онлайн-квизе 08.12.2020, 18:590 Фотофакт: В Пскове из-за ДТП заблокирован въезд на круг на улице Поземского 08.12.2020, 18:571 Опубликовано видео изъятия контрабандных сигарет на железнодорожной станции Себеж 08.12.2020, 18:481 Умер последний министр обороны СССР
08.12.2020, 18:451 Лишь у 8 из 26 муниципалитетов Псковской области есть утвержденные официальные символы 08.12.2020, 18:388 Псковская область сохраняет антилидерство в СЗФО по количеству выздоровевших от коронавируса 08.12.2020, 18:300 Александро-Невские беседы пройдут в ближайший четверг 08.12.2020, 18:240 Молодежный центр провел онлайн-интенсив для волонтеров Пскова
08.12.2020, 18:150 В Северо-Западном округе Росгвардии стартовала акция «Герои нашего времени» 08.12.2020, 18:076 Игорь Иванов об итогах работы облсовпрофа в 2020 году 08.12.2020, 18:050 Морозной и бесснежной будет среда в Псковской области 08.12.2020, 17:480 Назначено наказание трактористу, насадившему на вилы двух женщин
08.12.2020, 17:220 8 лет в колонии проведет островичка за 87 ножевых ранений знакомому 08.12.2020, 17:160 Храм Александра Невского объявил о наборе певчих в праздничный хор 08.12.2020, 17:143 Из-за ДТП на Юбилейной в Пскове сильно затруднено движение 08.12.2020, 17:112 Великолучанка не смогла вернуть через суд деньги за путевку в Турцию
08.12.2020, 17:044 Книгу «Конечная» презентуют псковичам 9 декабря 08.12.2020, 17:020 При храме Жен-Мироносиц в Пскове стартовал проект «Школа женственности» 08.12.2020, 16:592 Александр Козловский передал подарки многодетным семьям в Печорах 08.12.2020, 16:440 В Совфеде предлагают расширять механизм жилищных сбережений
08.12.2020, 16:360 В Великих Луках водитель «Шкоды» сбил дорожного рабочего 08.12.2020, 16:331 Руководитель «Специализированной службы» призвал псковичей воздержаться от вандализма 08.12.2020, 16:310 Комиссия при псковском Росреестре в три раза снизила кадастровую стоимость недвижимости 08.12.2020, 16:090 В Великих Луках продолжается вакцинация от гриппа и пневмонии
08.12.2020, 16:060 Реконструкция корпуса «Б» Псковского перинатального центра планируется в 2022 году 08.12.2020, 15:591 Ольга Милонаец: Прокуратура выявляет серьезные нарушения в оплате госконтрактов в Псковской области 08.12.2020, 15:560 Псковичи могут отправить посылки по номеру телефона 08.12.2020, 15:520 В Пскове восстановлено поврежденное пешеходное ограждение на проспекте Энтузиастов
08.12.2020, 15:383 Повар из Псковской области пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова 08.12.2020, 15:330 Путин подписал закон об удаленной работе 08.12.2020, 15:280 Спрятанные под сантехникой сигареты изъяли псковские пограничники 08.12.2020, 15:244 Жителя Псковской области будут судить за половую связь с несовершеннолетней
08.12.2020, 15:100 Псковские антимонопольщики проверят информацию о троекратном росте цен на «Дипроспан» 08.12.2020, 15:070 Строительство поликлиники в Борисовичах планируется в 2022-2024 годах 08.12.2020, 14:520 Более 800 метров дороги осветили в Пушкинских Горах по «дорожному» нацпроекту 08.12.2020, 14:510 Владимир Путин подписал закон о возможности замены штрафов для НКО на предупреждение
08.12.2020, 14:420 Губернатор похвалил работу по противодействию COVID-19 в Дедовичском районе 08.12.2020, 14:300 Производитель марли из Иваново намерен судиться с Псковским УФАС из-за внесения в «черный список» 08.12.2020, 14:265 Путин продлил «заморозку» пенсионных накоплений до конца 2023 года 08.12.2020, 14:250 Освещение на проходящей через Хотицы и Писковичи дороге сделают в 2022-2023 годах
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.