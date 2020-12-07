Общество

Профаттестация офицеров руководства воздушно-десантной службы прошла в Пскове

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении прошла профессиональная аттестация офицеров руководства воздушно-десантной службы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в группе информационного обеспечения Воздушно-десантных войск, всего к аттестации привлекалось порядка 20 офицеров из воинских частей и подразделений соединения.

Аттестация состояла из теоретической и практической частей. В рамках теоретической части были проверены знания участников, в дальнейшем все офицеры отвечали руководству комиссии на билеты, состоящие из двух вопросов.

В рамках практической части, которая прошла в современном специализированном классе, офицеры выполнили практические нормативы, провели проверку личного состава и парашютов перед десантированием.

«Большинство офицеров по воздушно-десантной подготовке соединения имеют богатый опыт организации работы, полученный в ходе десантирования на международном этапе конкурса среди подразделений ВДВ "Десантный взвод", - отмечается в сообщении. - Аттестация офицеров воздушно-десантной подготовки необходима для совершенствования методики подготовки и совершения прыжков с парашютом в ходе боевой подготовки и тактических учений».