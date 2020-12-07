Общество

Тотальный тест «Доступная среда» продлен до 13 декабря

Общероссийская онлайн-акция «Доступная среда» по добровольному тестированию граждан на тему доступной среды и инклюзивного общения продолжится до 13 декабря. Ввиду большого количества участников и по многочисленным просьбам организаторы продлили сроки акции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Пройти тест можно, зарегистрировавшись на официальной странице проекта.

Напомним, акция стартовала 3 декабря, в Международный день инвалидов. Цель мероприятия — повышение качества жизни людей с инвалидностью в городской среде через повышение уровня информированности граждан о потребностях и особенностях коммуникации людей с инвалидностью.

Тотальный тест «Доступная среда» — это общероссийская акция по добровольному тестированию, где каждый желающий может проверить свои знания по вопросам доступной среды и навыки общения с людьми с инвалидностью.