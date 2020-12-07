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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о двух сценариях развития ситуации с COVID

09.12.2020 11:06|ПсковКомментариев: 0

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что есть два сценария развития ситуации с COVID-19 после новогодних праздников, и оба они зависят от людей, пишет «Лента».

По его словам, если россияне будут нарушать рекомендации и правила профилактики коронавируса во время новогодних праздников, в январе может наступить новый подъем заболеваемости.

Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. При этом специалист указал, что в России нет оснований для пессимистических прогнозов развития ситуации с распространением коронавируса.

Он рекомендовал россиянам воздержаться от использования общественного транспорта, посещения торговых центров и других закрытых помещений, где можно заразиться.

Ранее в ведомстве советовали не ездить за границу, при планировании поездки учитывать возможные изменения эпидемиологической ситуации, а также отказаться от посещения корпоративов.

В Роспотребнадзоре также призвали россиян провести новогодние праздники с семьей или на свежем воздухе, избегая походов в гости. Им напомнили о необходимости надевать маску при посещении друзей, родственников или при появлении в общественных местах (например, торговых центрах).

Теги: #Роспотребнадзор #Новый год #здоровье #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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