Общество

Почти 30 тысяч жителей Псковской области привито от гриппа за неделю

В Псковской области продолжается вакцинация граждан от гриппа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона со ссылкой на областной комитет по здравоохранению, с начала прививочной кампании в 2020 году вакцинировано свыше 267 тысяч человек, что составляет более 70% от запланированного числа.

Из общего числа привитых от гриппа 62,5 тысяч - дети.

За прошедшую неделю привито 28,5 тысяч человек.

Лидерами по вакцинации в настоящее время являются Бежаницкий (95% от плана), Псковский (83% от плана) и Палкинский (82%) районы.

Прививочная кампания в текущем году организована в традиционном формате - на базе стационаров и фельдшерско-акушерских пунктов. Для получения прививки необходимо обратиться к терапевту или в доврачебно-прививочный кабинет по месту жительства. Вакцинация также проводится посредством выезда мобильных комплексов в общественные места.

Отметим, что в сложившейся эпидемиологической ситуации приоритетным с точки зрения противовирусной безопасности является организованное прививание граждан на рабочих местах.