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Как псковский студент в шведскую тюрьму угодил - 3

Псковская Лента Новостей уже рассказала, как псковский эстонец Илья работал с сомалийскими драгдилерами и получил 4 года шведской тюрьмы. Эта часть - третья - заключительная. О новых знакомых: хакере «Anonymous» и небезызвестном террористе. Об «извилистой» дороге домой…

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История Ильи прервалась на том, что он познакомился со многими заключенными шведского Тидахольма. А продолжится - с темы дружбы: с местными арабами.

«Один - как я: делал все, что в голову взбредет. Тоже попал из-за наркоторговли, но специализировался на хакерстве, был c "Anonymous"».

«Anonymous» - движение анонимных хакеров, прославившееся взломами сайтов органов власти, организаций и знаменитостей.

«Мы много играли в нарды, слушали регги. Но у парня жилье в Швеции, поэтому, по их законам, он перешел в зону другого класса: облегченного режима. Как сидеть зэку - в той стране определяет система. Приезжему дорога в первый класс, где на свободу не рассчитывают. Второй класс - когда спустя полсрока можешь гулять под конвоем: по улице, магазинам, кафе. Причём многие хотят в первый: во втором уйма молодых, горячая кровь, дебоширят. «Третьеклассники» же приходят в камеры лишь ночевать».

Другой приятель-араб попадает сюда после массовой потасовки на местном собрании заключенных.

«Ее затеяли новенькие, которые хотели свои порядки. Я был там, но вовремя свалил в другое крыло играть в нарды. Через минуту кругом крики, что на сходке все гасят друг друга, мебель летает…».

К разборке приплетают половину блока Ильи - всех подозреваемых направляют в другую тюрьму.

«Скручивающий» Рамадан

«Этот второй араб - 30-летний марокканец. Жил в Испании, но принимал с родины тонны гашиша - резал на 20-килограмовые партии и отправлял за границу. А когда перебрался в Швецию - там его «скозлил» один из гангстеров».

Марокканец приобщает Илью к Рамадану: месяцу священного поста, когда правоверные мусульмане воздерживаются от дневной трапезы, питья, курения…

«Меня хватило на пару суток. Ночи Рамадана - настоящее пиршество: столы ломятся от острых восточных яств. Желудок скрутило. То был единственный раз, когда там в такое время суток я пошел в туалет. В камерах - только раковины, куда можно разве что отлить, стол, стул, шкаф-кровать, телек. Но нет унитаза! Добраться до него до утра можно лишь с тюремщиками. Однако, когда темнеет, вызывать охрану непринято, можно и от своих огрести: многие уже приняли наркотики».

Не верой единой, или Датский Мухаммед

Еще один мусульманин, разделивший с Ильёй национальные блюда, - небезызвестный ливанец Мунир Авад.

Как пишут СМИ, Мунира Авада задерживают в 2010 году, в Дании. За террористический заговор из-за карикатуры на пророка Мухаммеда в газете Jyllands-Posten. В 2012 году - признают виновным и дают 12 лет.

«Он говорил, что, когда его задержали в Копенгагене, - при нём были автомат и "пояс шахида", чтобы бомбануть журналистов. Поэтому сначала 4 года ливанца держали в каком-то бункере. Этот араб говорил, что не только обида за веру толкнула его на такой поступок: прилагались и "бабки", согласился ради жены и ребенка».

СМИ публикуют, что супруга Мунира Авада - дочь Елены Бенауды (тогда - председателя Мусульманского совета Швеции). В 2007 году пару задержали в Кении, из-за возможной вербовки джихадистов в Дании. А в 2009 - в Пакистане, тоже с поясом смертника.

«Он, марокканец и я много общались за бильярдом - Мунир показал себя добрым, отзывчивым и глубоко верующим. Помню, давал мне диски на Playstation 2 (игровая консоль, - ред.). Я брал ее у других, попользоваться, и с 19:00 - когда всех закрывали - рубился, пока не усну. Например, в Prince of Persia (экшен о юноше, стремящемся вернуть себе престол Персии, - ред.)».

В тюрьме Тидахольма не предусмотрели собственных игровых приставок. Но Playstation включили в перечень техники, доступной извне. Причем «из-за риска утечки информации» запретили карты памяти, куда сохраняется прохождение: чтобы пройти игру, устройство выключать нельзя.

Онанизм как часть жизни

Кроме игрового изображения, в функционале здешних телевизоров - 15 каналов: фильмы и ток-шоу на английском.

«Еще у кого-то были USB-флэшки с порно. На "телеках" внешние USB-входы были запаяны, но во многих под задней крышкой альтернативные гнезда. Вставили туда по флэшке и пустили по рукам. По-братски друг с другом делились даже те, кто конфликтовал: онанизм - значимая часть тюремной жизни, все это понимали».

Среди прочих способов скрасить заключение здесь есть библиотека с отделом русской литературы: Федор Достоевский, Борис Акунин и другие - можно заказать книгу. Со слов Ильи, самой популярной был детектив «Девушка с татуировкой дракона».

На территории - также несколько саун. А для посетителей из-за границы, - специальные апартаменты на 4 дня.

«Но ко мне не приезжали. Девушка, ради которой все затевалось, и не вспомнила. По слухам, вышла замуж. А родных отговорил: переписывались, созванивались. Тут радиотелефоны - основное средство связи, но набрать можно лишь тех, у кого нет судимости. Телефонные карточки - главная валюта. По самой дешевой - 2 евро - мог 40 минут болтать со Швецией или 8 с Эстонией».

«Псковский след» у Гамбурга

Илью выпускают осенью 2016 года. По традиции, заключенные устраивают «выпускнику» застолье с двумя тортами диаметром с крышку люка. А последним утром - напутствуют.

От шведской пенитенциарной системы Илья получает около 600 евро. С его слов, это сумма десятипроцентных отчислений, взимаемых с суточного заработка.

«Такая выплата - полезная мера, ведь в тюрьму можно попасть без денег, без связей, и в летней одежде, а выйти - зимой… Причем магазины со шмотками есть прямо тут, на складах. Брендовые, со скидкой: куртки, футболки, штаны, сумки, носки… Взял кроссовки Adidas».

Но насладиться свободой Илье не дают правоохранители Германии, где задержали с катом в первый раз. Шведские силовики передают конвоируемого немецким. А те доставляют в распределительные камеры Франкфурта, где «только отжимания и радио». Спустя 10 дней Илью везут до Гамбурга, с ночевками в попутных тюрьмах - проходит еще неделя.

«Одна из тех зон меня удивила надписью в камере: "Питер - Псков - 2016!". Когда же добираюсь до Гамбурга - занимаю пустую двухместную комнату. Бросал сигареты, поэтому попросил не сажать с курящими: в отличие от Швеции, тут открыто смолят в форточки. Так жду суда полтора месяца: новый знакомый Паша носит мне гашиш и диски с кино. В том числе - русским: "Бригада", "Метод", "Физрук" …».

В Германии Илья получает 3 месяца условно, в честь чего сразу после суда откупоривает бутылку рома.

«Надолго запомню распирающее чувство свободы: идешь куда хочешь и берешь что нужно. От идущих мимо красоток - эрекция. Но было и "но": у документов истек срок. А тогда без «корочек» двигаться по Европе запретили, из-за теракта».

В июле 2016 года в Ницце грузовик въехал в людей, собравшихся на салют в честь взятия Бастилии - погибло больше 80 человек.

С фортуной по пути

Со своей проблемой Илья обращается в эстонское посольство. Там просят ждать 2 недели. Потом - в российское, где требуют 2 свидетелей подтвердить гражданство. Тем временем у него остается 130 евро - ровно на дорогу домой.

«Вечер. Иду и не понимаю, что дальше. Как дешевле ночевать? По совету какого-то прохожего заселяюсь в хостел с номерами на семерых - в своей комнате вижу еще одного. Обращаюсь: "Do you speak English?". Он: "Может, по-русски?"».

Сосед представляется латышским дальнобойщиком, едущим на родину, - соглашается подбросить. Попутчикам везет: на границах не проверяют. Так, добираются до латвийской Валки, где, чтобы сесть на электричку до Таллина, нужны лишь деньги.

«По телефону предупреждаю отца. Он ждет меня на вокзале, откуда везет домой. Семья встречает без всплеска эмоций: будто вернулся с долгого путешествия. Но глаза у всех - на мокром месте! Сейчас же никто о случившемся даже не вспоминает, разве что раз в год подколоть…».

На воле - на родине - Илья устраивается в фирму по изготовлению оборудования для упаковки генераторов. Совпадение: заказчик - шведские тюрьмы.

«В моей истории многие не увидят мораль, поскольку я легко отделался. Покажется, что не так страшен черт, как малюют, но нет... Это в Швеции нет тюремных понятий, а охранники желают спокойной ночи. Не в строгорежимной России. Не ошибайтесь так! Легко отделался, но я все равно дебил: столько нервов, времени… Радует, что хоть новые блюда узнал…».

Алексей Назаров