Общество

Магазин сети «Бизон» открылся на Рижском проспекте

В Пскове на Рижском проспекте, 51 (район остановки «АЗС») открылся магазин фирменной сети Псковского мясокомбината «Бизон».

В ассортименте всегда колбасные изделия , копчёности и мясные полуфабрикаты Псковского мясокомбината. Ежедневный завоз продукции гарантирует наличие на полках свежего товара. Дополнительно можно приобрести кондитерские изделия, хлеб и молочную продукцию.

В магазине проходят акции на различные группы товаров. В данный период проходит акция на вареные колбасы , сардельки и сосиски ГОСТ.

Ждем за покупками!

Режим работы пн-вс: 08.00-20.00.

Тел. +7 (921) 501-22-12

Адрес: Рижский пр., 51

https://pskovmasoprom.ru/

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