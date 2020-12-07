Общество

Главную новогоднюю ель Пскова обещают включить к концу недели

Главная новогодняя ель Пскова уже в это воскресенье, 13 декабря, порадует жителей и гостей города. Об этом корреспонденту Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель МКУ Пскова «Специализированная служба» Сергей Федоров.

На данный момент рабочие отгородили специальную полосу для движения и для стоянки спецтранспорта. Сама ель уже подготовлена на комбинате и ждет отправки. Завтра ее доставят на площадь, где и начнется монтаж. Затем потребуется еще немного времени на решение технических вопросов (растяжки, укрепления, распределительные щиты).





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Руководитель МКУ Пскова Сергей Федоров пообещал, что к концу текущей недели новогодняя ель будет полностью функционировать.

Ранее сообщалось, что в этом году главная елка города порадует псковичей новыми украшениями.

Также Сергей Федоров поделился информацией о том, что на Четырех углах установят уникальную новую елку с поддержкой 3D-функций. У нее будет специальный QR-код, благодаря которому с помощью приложения мобильного телефона люди смогут сфотографироваться с любимыми сказочными героями.