Общество

Псковский район объявит торги на приобретение муниципальных катеров

Псковский район в ближайшее время объявит торги на приобретение катеров для транспортного сообщения с Талабскими островами. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко.

По его словам, в последнее время среди частных перевозчиков появилась конкуренция, «Многие предприниматели и местные жители понимают, что на этом можно неплохо заработать, но перевозить пассажиров можно только на лицензированных судах и при неукоснительном соблюдении требований безопасности. Муниципальный катер берет только 10 человек, поэтому для нас было подспорьем, что в организации транспортного сообщения задействованы частники. Раньше с островов сложно было выехать в воскресенье, и они снимали эту проблему»,- пояснил гость студии.

В то же время, по мнению Святослава Колинко, пока рано говорить о том, что регулярное сообщение с Талабскими островами налажено. «Но мы не отказываемся от планов купить новые муниципальные катера большей вместимости, которые соответствовали бы требованиям безопасности. Деньги на эти цели есть, и на днях будем объявлять торги», - сообщил гость студии.

Один это будет катер или несколько, станет известно позже. Но приобретаются они на перспективу. «Понятно, что новый катер (или катера) с мая работать не будет. Срок изготовления - от 8 до 10 месяцев», - добавил он.