Общество

«Собственной персоной» Юрий Сорокин. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 9 декабря. Гость студии - вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия») Юрий Сорокин.

В рамках эфира он дал свою оценку проекту бюджета Псковской области на 2021 год с точки зрения его соответствия сегодняшним вызовам, а также принятой Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2035 года. Кроме того, гость студии прокомментировал положение дел в сфере здравоохранения и рассказал, что ему удалось сделать на своем округе в 2020 году.

Отдельное внимание было уделено обсуждению действующих мер поддержки бизнеса в условиях коронавируса.