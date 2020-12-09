Общество

«Единая Россия» предложила сделать постоянными выплаты по больничным не ниже МРОТ

В пакете социальных поправок, внесенных в Госдуму 8 декабря, «Единая Россия» предлагает сделать бессрочной норму, согласно которой минимальные выплаты по больничному должны быть не ниже МРОТ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Сейчас это временная мера, которая по инициативе Владимира Путина действует до 31 декабря. «Механизмом уже воспользовались многие люди, для них это было существенным подспорьем, особенно для семей с детьми. Это важная и нужная поддержка. Поэтому ее однозначно нужно продлевать», - подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России», соавтор законопроекта Андрей Турчак.

Данная мера нацелена на поддержание уровня дохода работников в случае их болезни, карантина, ухода за больным ребенком, что особенно актуально в условиях текущей эпидемиологической ситуации, считают парламентарии.

По словам первого заместителя руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, одного из авторов законопроекта Андрея Исаева, эта норма является важной для молодых специалистов с небольшим стажем работы, которые вынуждены довольствоваться выплатой в размере 60% от зарплаты по больничному листу. А если у них невысокая зарплата, то выплаты по больничному могут оказаться ниже минимального размера оплаты труда.

«Поправка о размере минимального больничного пособия не менее одного МРОТ – своевременная и актуальная мера поддержки людей в нынешней непростой ситуации, связанной с распространением коронавируса. Принятие этой инициативы позволит защитить права граждан, имеющих небольшой стаж работы или невысокую заработную плату», - отметил руководитель фракции «Единая Россия», председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов.

Кроме того, поправки предполагают, что выплачивать пособия работникам будет напрямую Фонд социального страхования (ФСС). В режиме эксперимента этот механизм действует с 2011 года.

«Раньше соцпособия в счет уплаты страховых взносов платил из своих средств работодатель. Это ставило выплаты в зависимость от финансового положения компании. Теперь же работники гарантированно получат причитающиеся им выплаты, даже если компания или учреждение, где они трудятся, не сможет выплачивать их сама», - говорит Андрей Турчак.

Такой механизм будет удобен и работодателям, считают авторы документа, так как позволяет не отвлекать собственные средства на осуществление страховых выплат.

Средства на реализацию поправок уже заложили в бюджете фонда социального страхования на 2021-2023 годы. В общей сложности на сохранение уровня больничных не ниже МРОТ потребуется около 23 млрд рублей.

Другой блок поправок «Единой России» касается запрета на снижение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Согласно предложениям, устанавливаемый на очередной год МРОТ не может быть ниже, чем в текущем году. Андрей Исаев подчеркнул, что норму готовили с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии, в которую входят представители профсоюзов, работодателей и правительства.