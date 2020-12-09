Общество

Власти Псковского района поблагодарили инвесторов за благоустройство воинских захоронений

Первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове поблагодарил инвесторов, участвующих в благоустройстве воинских захоронений на территории муниципалитета.

По его словам, 2020 год прошел под знаком 75-летия Великой Победы, поэтому власти района подошли к вопросу благоустройства захоронений еще более серьезно, чем обычно. В частности, активно привлекались внебюджетные средства. «Недавно у нас сдано после ремонта воинское захоронение в Черняковицах. Большую часть затрат взял на себя инвестор. Мы изготовили плиты и провели небольшое благоустройство, а инвестор взял на себя закупку и монтаж гранитных плит и стелы», - рассказал Святослав Колинко.

«Люди понимают важность даты, важность заслуг тех, кто пал в годы Великой Отечественной войны. Приятно, что память о советском солдате живет», - отметил он.

Кроме того, продолжается ремонт воинского захоронения в Ершово. Закуплено 32 мемориальных плиты. «В следующем году работа будет продолжена. Захоронение большое - более 60 плит», - сказал гость студии, добавив, что в благоустройстве этого объекта также задействованы силы инвесторов.