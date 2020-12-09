Общество

Скончался заслуженный артист России Александр Самойлов

Заслуженный артист России Александр Самойлов умер на 69-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт МХАТ имени Горького.

«Сегодня ушел из жизни наш коллега, наш товарищ - заслуженный артист России Александр Самойлов, - говорится в сообщении. - Увы, помешала продолжительная болезнь... Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким Александра Владимировича», - говорится в сообщении.

Самойлов играл в МХАТ имени Горького, в последние месяцы готовился к двум премьерам: в спектакле «Лавр» по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и архиепископа Иону, а в чеховском «Вишневом саде» - Фирса, добавили в театре.

Как сообщает Telegram-канал Mash, утверждается, что актер МХАТ им. М. Горького ощутил первые симптомы коронавирусной инфекции COVID-19 2 ноября, позже его госпитализировали с пневмонией. 13 ноября заслуженного артиста России перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ.

Александр Самойлов - артист театра и кино, родился в 1952 году в Кемерово в семье актеров. В 1977 году окончил ГИТИС, после чего был принят в труппу театра имени Маяковского. С 1994 года играл во МХАТ им. М. Горького. Самойлов также сыграл более 40 ролей в кино и сериалах.