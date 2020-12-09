Общество

Северное сияние могут увидеть жители Псковской области в ночь на 10 декабря

Впервые за несколько лет геомагнитные возмущения, вызванные вспышкой на Солнце, ожидаются на Земле в ночь с 9 на 10 декабря 2020 года. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Полярное сияние 8 октября 2018 года. Фото: Петр Митрофанов

Область сияний может снизиться до широт 60-70 градусов, отмечают специалисты, что позволит наблюдать их в намного более обширных географических пространствах. 56-я параллель северной широты, например, проходит через город Невель (Псковская область).

Солнечная вспышка 7 декабря 2020 года, SDO / NASA

Причиной этого станут массы солнечного вещества, выброшенные из звездной атмосферы вечером 7 декабря во время произошедшей вспышки.

«Основное ядро выброса достигнет орбиты нашей планеты около 22-24 часов того же дня. Наша планета погрузится в солнечное вещество примерно на срок немногим более суток до середины 10 декабря. Скорость солнечного ветра, обдувающего Землю, сохранится повышенной после этого еще почти неделю - с обычных 400 км/с вырастет до 600-800 км/с», - говорится в сообщении.