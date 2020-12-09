Общество

Юрий Сорокин: Я верю в бескорыстное волонтерство

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия») Юрий Сорокин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заверил, что верит в бескорыстное волонтерство. Так он ответил на вопрос радиослушательницы, которая предположила, что молодые люди становятся добровольцами ради материальной выгоды или таким образом готовят почву для будущей политической карьеры.

«Абсолютно верю в бескорыстное волонтерство, - ответил гость студии. - Я просто радуюсь за нашу молодежь. Она принимает самое активное участие в волонтерских мероприятиях совершенно бескорыстно. Никаких денег там нет. Если даже кого-то награждают, то награждают особо отличившихся не за счет средств государственных или муниципальных, а за счет средств спонсоров. Я, например, выделял деньги на призы лучшим волонтерам. Люди по велению души хотят помочь и быть полезными. И, мне кажется, мы должны это поддерживать и поощрять. Люди должны видеть этих героев».

Юрий Сорокин подчеркнул, что волонтеры становятся не только примером для других, но и важным сигналом для людей, которые нуждаются в помощи, потому что понимают - они не будут брошены.

«Необязательно болеть коронавирусом. Люди просто обращаются за помощью. Волонтеры что-то приносят (документы, продукты, лекарства), чем-то помогают. Все делается по-доброму. Я двумя руками за волонтерство, и считаю, что нашей молодежью можно гордиться, потому что она в такое сложное время активно помогает другим, а не отсиживается дома, боясь появиться на улицах», - заключил Юрий Сорокин.