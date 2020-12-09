Юрий Сорокин: Я верю в бескорыстное волонтерство

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия») Юрий Сорокин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заверил, что верит в бескорыстное волонтерство. Так он ответил на вопрос радиослушательницы, которая предположила, что молодые люди становятся добровольцами ради материальной выгоды или таким образом готовят почву для будущей политической карьеры.
Юрий Сорокин подчеркнул, что волонтеры становятся не только примером для других, но и важным сигналом для людей, которые нуждаются в помощи, потому что понимают - они не будут брошены.
«Необязательно болеть коронавирусом. Люди просто обращаются за помощью. Волонтеры что-то приносят (документы, продукты, лекарства), чем-то помогают. Все делается по-доброму. Я двумя руками за волонтерство, и считаю, что нашей молодежью можно гордиться, потому что она в такое сложное время активно помогает другим, а не отсиживается дома, боясь появиться на улицах», - заключил Юрий Сорокин.