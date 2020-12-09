Общество

Льготники могут получить справку для выплат на сайте Пенсионного фонда

Справку, подтверждающую право федеральных льготников на получение социальных услуг в 2021 году, можно получить самостоятельно через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного отделения ПФР.

1 октября завершился прием заявлений от федеральных льготников, решивших изменить свой выбор относительно пользования социальными услугами в 2021 году. С октября осуществляется выдача справок федеральным льготникам для подтверждения их права на получение социальных услуг в 2021 году, отметили в пресс-службе.

Справка выдается ежегодно федеральным льготникам, не отказавшимся от набора социальных услуг (НСУ) или его части в пользу денежного эквивалента, а решившим воспользоваться натуральными льготами (льготой), а также чернобыльцам, которые «выкупили» эти услуги (услугу) из получаемой ежемесячной денежной выплаты.

В пресс-службе напомнили, что со дня назначения ЕДВ все федеральные льготники приобретают право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в состав которого включаются: дополнительная бесплатная медицинская помощь, предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

«Обращаем внимание, что в региональном комитете здравоохранения и Фонде социального страхования имеются все необходимые сведения о федеральных льготниках, имеющих право на лекарственную составляющую НСУ и путевку на санаторно-курортное лечение. В этой связи предоставление справки НСУ о праве на эти услуги в 2021 году, в лечебные учреждения и поликлиники не требуется», - пояснили в Пенсионном фонде.

Вместе с тем справка может понадобиться льготнику для бесплатного проезда в пригородных поездах, а также и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Заказать справку можно самостоятельно через сайт ПФР (личный кабинет гражданина - сервис «Заказ справок и документов» - вид справки: «Справка, подтверждающая право на получение набора социальных услуг»).