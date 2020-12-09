Общество

8 важных вопросов о нашумевшем переезде студентов ПсковГУ

Перед началом зимней сессии стало известно, что студенты юрфака ПсковГУ вскоре сменят место прописки. Возмущение по этому поводу было опубликовано на сайте губернатора. Псковская Лента Новостей внимательно и максимально беспристрастно изучила аргументы обеих сторон. Из первых рук мы выяснили, зачем нужен переезд, когда начнутся занятия по новому адресу, кто займет освободившиеся площади, что в вузе думают на счет высказывания о «хлеве» на Льва Толстого, а заодно - куда оттуда делась приемная комиссия.

На сайте губернатора 2 декабря появилось обращение некой Анастасии Исаковой. Она сообщила, что студентам юрфака ПсковГУ в ближайшее время предстоит переезд из корпуса на Красноармейской на Льва Толстого. Автор обращения утверждает, что студенты против переезда, и приводит несколько аргументов.

Во-первых, пандемия. Во-вторых, переезд совпадает с сессией. В-третьих, не хватает аудиторий, одновременно студенты занимают 12 помещений, в корпусе оборудованы криминалистический полигон и лаборатория, учебный зал судебных заседаний. В-четвертых, на Завеличье есть три компьютерных класса, а шесть аудиторий оборудованы мультимедийным оборудованием. И под конец довольно яркая характеристика нового места: «Нельзя сказать, что нынешние условия идеальные, однако, за период нахождения юрфака на этой территории, произведены ремонтные работы в некоторых аудиториях, они оснащены техническим оборудованием, позволяющим проводить достойные лекционные практические занятия, что полностью отсутствует в тех помещениях, куда нас предполагается переселить. Почему мы должны переезжать в хлев, когда платим такие огромные деньги за обучение (около 100 000 рублей в год)? За что к нам такое неуважительное отношение со стороны руководства вуза?».

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Написано, как припечатано. Но что из этого - веский аргумент, а что - пустые эмоции, вызванные недостатком информации? Чтобы восполнить ее отсутствие, мы обратились к руководству университета, задали ректору Наталье Ильиной главные вопросы о предстоящем переезде и получили подробные ответы.

1. Чем вызвана необходимость переезда?

«В состав Псковского государственного университета входят шесть институтов, каждый из которых объединяет студентов разных направлений подготовки. К примеру, в Институте права, экономики и управления помимо юристов учатся экономисты и менеджеры — они составляют две трети студентов этого института и занимаются в корпусах на ул. Льва Толстого.

Очевидно, что направления подготовки конкретного института должны быть максимально сконцентрированы в одном месте. Институт должен работать на одной площадке. Многие преподаватели, занятия которых проходят в корпусе на ул. Красноармейской, также читают дисциплины для студентов экономических направлений и направления «Менеджмент» в корпусе на ул. Л. Толстого. Кроме того, студенты юридического направления подготовки, обучение которых большей частью происходило в корпусе на ул. Красноармейской, традиционно посещают занятия физкультурой в корпусе на ул. Л. Толстого. Важно понимать, что переезд никоим образом не отразится на учебном процессе студентов. Переезжают кафедры, учебные лаборатории. Для нас главное не навредить учебному процессу, к вопросу переезда относимся очень внимательно».

2. Переезд коснется только юридического факультета, или другие университетские структуры также сменят локацию?

«Постепенно образовательный процесс по всем направлениям подготовки, закрепленным за шестью институтами, будет концентрироваться вокруг конкретных корпусов».

3. В какие сроки факультет должен переехать?

«Переезд будет осуществлён в ближайшее время, чтобы объединенный Институт права, экономики и управления начал работу по новому адресу уже в начале весеннего семестра».

4. Что будет располагаться в здании на ул. Красноармейской, где сейчас находится юрфак?

«Там уже проходит образовательный процесс по некоторым направлениям подготовки другого института — Института образования и социальных наук ПсковГУ. В будущем туда переместятся остальные студенты этого института, к примеру, психологи. Институт должен быть целостной структурой, территориально, в том числе».

5. Студенты направили на сайт губернатора протест против переезда. Будет ли вуз реагировать на это обращение? Обращались ли студенты к руководству вуза?

«Когда появились первые идеи объединить Институт права, экономики и управления на площадке кампуса на ул. Л. Толстого, руководство вуза встретилось со старостами всего института в Zoom. Никаких возражений и тем более возмущений от ребят не было. Все, у кого возникают вопросы, приходят в дирекцию института. В наших интересах провести переезд максимально комфортно для всех. Среди студентов Института права, экономики и управления нет студентки с именем «Исакова Анастасия Сергеевна» (так было подписано обращение), среди сотрудников университета ее также нет. Любой студент, сотрудник университета знает, что с возникающими вопросами можно обратиться к директору института, проректору и, конечно, ректору. Ни одного обращения по переезду института у нас не было».

6. Насколько целесообразно производить переезд во время пандемии новой коронавирусной инфекции?

«Жизнь не останавливается, необходимо соблюдать необходимые меры. К примеру, именно во время пандемии был создан прозвучавший на всю страну музей Победы ПсковГУ. Студенты создали его во время пандемии – занимались ремонтом, оформлением».

7. В обращении студентов сказано, что они ежегодно выплачивают вузу за учебу примерно 100 тысяч рублей. Новое место расположения факультета они называют «хлевом». Насколько справедливым кажется руководству вуза ухудшать условия обучения студентов-платников?

«Студенты (экономисты и менеджеры), которые учатся в корпусах на ул. Л. Толстого, крайне не согласны с такой формулировкой. В кампусе на ул. Л. Толстого расположены оборудованные компьютерные классы, электронная библиотека, бассейн, спортивный комплекс. Аудиторный фонд большой, места хватит всем».

8. Неудовлетворительное состояний помещение в корпусах университета по адресу на ул. Льва Толстого ни для кого не является новостью. В том числе, в этих же корпусах находится приёмная комиссия - лицо университета, с которым сталкиваются все абитуриенты. Есть ли у вуза планы по ремонту данных помещений? В какие сроки эта работа может быть проведена?

«Приёмная комиссия ПсковГУ несколько месяцев назад переехала в корпус по адресу пл. Ленина, д. 2, в Студенческий многофункциональный центр, в котором можно получить информацию по обучению в университете, подать документы на поступление, получить любую информацию, связанную с обучением, заказать необходимые справки.

План по ремонту корпусов составлен. Ремонт непременно придет в аудитории. Уже произведены серьезные работы на третьем и четвертом этажах корпуса по адресу Ленина, 2. Ремонты осуществляются комплексно по институтам, либо в рамках проектов. То, как быстро они осуществляются, зависит от финансирования со стороны Министерства науки и высшего образования РФ».

Валентина Семенова