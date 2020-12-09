Общество

«Россети Северо-Запад» помогли «засветиться» цепным мостам в Острове

«Россети Северо-Запад» помогли «засветиться» цепным мостам через реку Великая в Острове, сообщается в телеграм-канале компании.

Эти мосты - единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России. 4 декабря их официально открыли после реставрации. Специалисты Псковского филиала «Россети Северо-Запад» оперативно обеспечили технологическое присоединение мостов, что позволило реставраторам установить подсветку пилонов, пролетного строения и цепей. На Северном и Южном мостах установлены 364 различных светильника – по 182 на каждый мост.

Напомним, движение по мостам было открыто в ноябре 1853 года. Они считаются уникальным памятником строительной техники и архитектуры.



Длина каждого моста - 108 метров, ширина - 5,7 метра. Каждое звено цепей, удерживающих мосты – это металлическая полоса длиной около 2,5 метров, толщиной 19 мм и шириной 12,7 см. Звенья выдерживают нагрузку в 20 тонн, они были изготовлены на заказ в Великобритании.



В годы Великой Отечественной войны мосты сильно пострадали, а в послевоенное время постепенно разрушались, сквозь настил можно было рассмотреть реку Великую. В конце прошлого года на памятнике федерального значения начались работы по реставрации, которые завершились в декабре текущего года.