Общество

Олег Брячак выступает против ряда поправок в закон «О полиции»

Лидер партии «Справедливая Россия» в Псковской области Олег Брячак выступает против некоторых поправок в закон «О полиции». В частности, он считает недопустимым использование стражами порядка оружия без предупреждения и взламывание автомобилей по своему усмотрению.

«К таким предложениям необходимо относиться с большой осторожностью, - заявил Олег Брячак в интервью Псковской Ленте Новостей. – Тем более это очередной проект партии большинства. Вскрытие автомобиля ради спасения жизни - звучит красиво, но в то же время данный законопроект дает возможность полицейским проводить обыск имущества без ордера, что вызывает ряд здравых вопросов».

Олег Брячак отдельно отметил, что, по новым поправкам, сотрудник полиции может воспользоваться огнестрельным оружием в зависимости от ситуации. По его словам, отсутствуют четкие критерии, когда для стража порядка наступают «иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения». И это с учетом того, что время от времени в СМИ появляются сообщения о том, что сотрудники полиции используют служебное оружие в личных целях.

Плюсом возможных поправок к закону «О полиции», по мнению Олега Брячака, является то, что полицейским будет разрешено представляться задержанному уже после прекращения им опасных, угрожающих жизни и имуществу противоправных действий.