Общество

Памятные мероприятия в рамках Дня Героев Отечества прошли в Псковской области

Памятные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества, прошли 9 декабря в Пскове и Великих Луках в рамках партийного проекта «Историческая память». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

В Пскове секретарь городского отделения «Единой России», глава областного центра Елена Полонская и депутат Псковской городской Думы Владимир Воробьев, отец Героя России Алексея Воробьева, возложили цветы к мемориалу «Могила Неизвестного солдата». В памятном мероприятии также приняли участие командование 76-ой десантно-штурмовой дивизии ВДВ, ветераны Вооруженных сил, воины псковского гарнизона, горожане.

Состоялась заупокойная лития, затем память Героев Советского Союза и Российской Федерации почтили минутой молчания.

«На протяжении всей истории наши воины проявляли доблесть и отвагу на полях сражений, насмерть стояли за свободу и независимость нашего Отечества. Наш долг - помнить об этих героях и чтить их память», - сказал Владимир Воробьев и пожелал всем крепкого здоровья, долголетия, вдохновения и благополучия.

В завершении мероприятия к подножию Могилы неизвестного солдата псковичи возложили гирлянду воинской славы и цветы.

В Великих Луках в честь Дня Героев Отечества у бюста Сергея Шикова, героически погибшего в 2000 году в вооруженном конфликте в Чеченской республике в составе 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии, состоялась одиночная памятная церемония.

Цветы в память о Сергее Шикове и обо всех воинах, героически погибших при защите Отечества, возложил секретарь городского местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Гусев.

«Герои есть во все времена. К сожалению, мы редко живем в полном спокойствии: военные действия могут быть как на территории нашей страны, так и других государств, где интересы России требуют относиться к этим событиям небезразлично. Возрождение традиции празднования Дня героев – это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы», - отметил он.