Общество

Младшеклассников Псковской области приглашают на онлайн-олимпиаду

С 30 ноября по 11 декабря на образовательной платформе Учи.ру проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на знание основ правил дорожного движения. В ней принимают участие школьники 1 – 4 классов из 85 субъектов страны, в том числе Псковской области.

Организатором бесплатной образовательной олимпиады выступила Автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» совместно с ГУОБДД МВД России, Минтрансом России и Росавтодором в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма необходимо усиливать, ― говорит заместитель Председателя Правительства РФ, куратор национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Марат Хуснуллин. ― Уверен, что целенаправленное просвещение детей и их родителей в вопросах безопасности дорожного движения позволит свести к минимуму количество дорожно-транспортных происшествий».

Онлайн-олимпиада представляет собой цепочку интерактивных обучающих и тестовых заданий в понятном и интересном для младшеклассников формате. Над их разработкой трудились специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, образовательной онлайн-платформы Учи.ру и профильные сотрудники ГУОБДД МВД России.

«Научить ребенка основам правил безопасного поведения на дорогах и закрепить эти знания на уровне навыков ― первостепенная обязанность взрослых. Есть множество инструментов, которые помогают сделать процесс обучения интересным и эффективным ― мультфильмы, видеоролики, интерактивные игры. Я считаю, что онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» ― как раз один из таких инструментов», ― говорит глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.

Повысить безопасность дорожного движения помогают не только знания ПДД, но и хорошие дороги. Улучшить их состояние призван национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализуемый в России с 2019 года. Так, за последние два года в субъектах удалось отремонтировать более 30 тысяч км дорог, а также провести комплексное обустройство транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения безопасности движения. На объектах установлены новые светофоры и дорожные знаки, обустроены островки безопасности и пешеходные переходы, смонтировано ограждение.

«В первую очередь в нацпроект включены важные городские магистрали, объекты с высокой интенсивностью движения транспорта, а также дороги, ведущие к социально значимым объектам, в том числе образовательным учреждениям, чтобы сделать дороги в школы и детсады комфортными и безопасными. За два года реализации нацпроекта в 83 регионах страны отремонтировали и обустроили около 1400 дорог, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям», – говорит заместитель министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк.

Несмотря на то, что дороги вблизи школ и детских садов стали безопаснее, профилактика была и остается действенным инструментом предупреждения ДТП. Основные правила дорожного движения, разнообразие дорожных знаков, правила поведения в транспорте и на дорогах ― интерактивные задания онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» направлены на проверку и закрепление знаний на эти и другие темы.

«Дети ― наша главная ценность. Обладая возможностью общаться более чем с 8 миллионами школьников-пользователей Учи.ру, мы считаем необходимым обращать их внимание и давать знания в жизненно важных областях — таких как безопасность на дорогах. Мы видим, что интерактивный формат олимпиадных заданий позволяет с лёгкостью и увлечением осваивать даже самые непростые темы, детям нравится сам процесс обучения», ― говорит генеральный директор образовательной онлайн-платформы Учи.ру Илья Паршин.

Задания онлайн-олимпиады доступны в личном кабинете на платформе Учи.ру. Зарегистрироваться и принять участие в образовательном соревновании может любой учащийся младших классов.

«Мы старались, чтобы все задания приносили не только пользу, но и положительные эмоции, ― рассказывает генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» София Малявина. ― Ребенок должен заниматься с удовольствием, поэтому мы приложили все усилия, чтобы олимпиада стала в какой-то степени увлекательной игрой. Думаю, ее оценят и родители ― заниматься вместе гораздо интереснее!».

Всероссийская онлайн-олимпиада продлится до 11 декабря включительно. По окончании участники получают дипломы, сертификаты, благодарности и самое ценное ― знания.