МТС выступит продюсером для молодых музыкантов

МТС запускает новый проект с актуальными и быстрорастущими артистами «Студия МТС Live». Формат проекта - серия коротких студийных выступлений молодых и андеграундных артистов на площадке МТС Live и в официальных сообществах МТС в социальных сетях. Видео смогут смотреть абоненты любых операторов, а для клиентов МТС, кроме общедоступных записей, будет создаваться эксклюзивный контент – интервью, отдельно записанные песни и другие материалы с музыкантами.
Первой группой, выступление которой можно посмотреть в пилотном выпуске Студии МТС Live, стал новосибирский пост-панк дуэт «Буерак» (18+). В декабре 2020 года и на новогодних праздниках МТС планирует представить в новом студийном формате также группы и ssshhhiiittt! и Mirele.
В рамках проекта МТС предоставляет платформу, которая поможет связать аудиторию с артистом в формате не только выступления, но и диалога, что особенно актуально в период ограничений, связанных с пандемией. Если формат покажет свою и востребованность аудиторией, то до конца 2022 года МТС планирует сотрудничество с актуальными отечественными и иностранными исполнителями в Студии МТС Live. Подбор артистов для проекта будет осуществляться командой МТС Энтертейнмент на основе исследования рынка и с использованием подробного анализа аудитории исполнителей на основе Big Data МТС.
Начиная с марта 2020 года, МТС организовала на платформе МТС Live 21 онлайн-концерт с известными артистами. Аудитория концертов превысила 60 миллионов просмотров.
Справка
«МТС Энтертейнмент» — дочерняя компания МТС, созданная для развития проектов в сфере развлечений и управления активами компании в этом сегменте. Компания определяет стратегическое развитие активов, координирует их взаимодействие, обеспечивает развитие синергий и экосистемных эффектов. В периметр управления «МТС Энтертейнтмент» вошли в том числе билетные сервисы «Тикетлэнд» и «Пономиналу», портал и приложение «МТС Live» и другие проекты.