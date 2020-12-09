Общество

Дети в больницах получат подарки от псковских следователей

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области во взаимодействии с Псковским отделением волонтеров Благотворительного Фонда «Клуб Добряков» приняли участие в акции «Коробка храбрости», целью которой является помощь детям, находящимся в учреждениях здравоохранения в связи с заболеванием или особенностями здоровья.

Коробки установлены в Детской областной больнице в отделениях хирургии и травматологии, а также в ряде других организаций и учреждений.

Аналогичная коробка сейчас установлена в следственном управлении, где каждый сотрудник может скрасить тяжелые дни пребывания ребенка в больнице, просто положив в коробку игрушку.

В ближайшее время игрушки будут переданы в учреждения здравоохранения и послужат детям наградой за храбрость.