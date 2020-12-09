Общество

В День Героев Отчества псковские росгвардейцы подарили школьникам книги

В День Героев Отечества военнослужащие регионального Управления Росгвардии встретились с директором средней общеобразовательной школы № 1 Ириной Ломоновой и передали для школьной библиотеки два экземпляра книги «Я вам жизнь завещаю…».

В издании рассказывается подвигах военнослужащих и сотрудниках Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, погибших при выполнении боевых и служебных задач.

Ирина Ломонова поблагодарила военнослужащих за подарок и работу по патриотическому воспитанию школьников, а также выразила уверенность в том, что в скором времени возобновятся, проводимые росгвардейцами, «Уроки мужества».

Напомним, День Героев Отечества отмечается ежегодно, 9 декабря. Среди сотрудников, военнослужащих и ветеранов войск национальной гвардии Российской Федерации высшего знака отличия – медали «Золотая Звезда» удостоено 306 Героев Советского Союза и 173 Героя Российской Федерации.