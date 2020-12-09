Общество

День бесплатной юридической помощи пройдет в Пскове в онлайн-режиме

Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов России» примет участие в первом фестивале некоммерческих организаций #СилаВместе, который состоится 12 декабря.

В рамках фестиваля юристы будут консультировать граждан по различным правовым вопросам. Чтобы получить консультацию, нужно будет позвонить на телефон +7953 235 67 67, с 12.00-до 15.00, диспетчер примет звонок и направит к необходимому специалисту. По традиции день правовой помощи пройдет при поддержке Адвокатской и Нотариальной палат Псковской области.

Кроме того, в ходе прямой трансляции на канале ютюб прозвучит вопрос о деятельности организации. Первые три человека, которые ответят правильно, получат сувениры от организаторов фестиваля. Подробную программу фестиваля можно посмотреть, перейдя по ссылке >>>