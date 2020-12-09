Общество

Самые громкие истории о коррупции в регионе псковские антимонопольщики обсудили с прокуратурой

Сегодня, 9 декабря, в рамках Международного дня борьбы с коррупцией, управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области провело традиционную онлайн-встречу с представителями прокуратуры региона.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Алексей Головин рассказал о самых громких делах, рассмотренных ведомством в этом году, результатах проверок незаконных доходов, а также о типовых ошибках, которые допускают госслужащие при заполнении деклараций о доходах.

В ходе встречи участники обменялись практиками по выявлению случаев сговора и коррупции, которые возникают в процессе госзакупок, обсудили порядок взаимодействия между антимонопольным ведомством и правоохранительными органами с целью сокращения количества нарушений.