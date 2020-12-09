Общество

Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара не будет закупать российскую вакцину против коронавируса из-за ее несоответствия лабораторным стандартам.

«Проблема российской вакцины заключается в том, что она не соответствует требованиям надлежащей лабораторной практики (GLP). В нашей стране эта вакцина не сможет получить лицензию», - сказал Коджа в интервью изданию Haber Turk.

При этом источник «Интерфакса» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что фонд продолжает переговоры с Турцией по поставкам российской вакцины от COVID-19.

«Переговоры с Турцией продолжаются. Приведенные цитаты (из турецкого издания - ИФ) - пример fake news», - сказал в среду собеседник агентства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция обсуждает возможность закупок вакцин от коронавируса с Россией и Китаем.

Эрдоган обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему импорта из РФ вакцины от COVID-19. В то же время Эрдоган отмечал, что Турция также ведет работу по созданию собственной вакцины от COVID-19.

Турция уже заказала у китайской компании SinoVac 50 млн доз вакцины и ведет переговоры о приобретении вакцины, разработанной компанией Pfizer в сотрудничестве с BioNTech.