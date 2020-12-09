Общество

Псковская елка попала в сравнительный анализ затрат на новогодние ели в городах России

Известный российский блогер Илья Варламов сравнил затраты на главные новогодние елки в разных городах России. По его мнению, «главная проблема елок в наших городах заключается в том, что, как правило, это вовсе не елки. Это металлические каркасы, в которые подрядчик втыкает искусственные или настоящие еловые лапы и потом обвешивает конструкцию гирляндами и шарами».

С точки зрения блогера, мэрии предпочитают такие елки всем остальным, так как они дорого стоят. «Металлический каркас намного дороже ёлочки из леса. Во-первых, сам по себе, во-вторых, он требует много сил и средств на монтаж-демонтаж, - объясняет Варламов. - Если бы администрация каждого города ставила перед собой цель сэкономить, она покупала бы ёлку в ближайшем лесхозе. Тогда основание каждый год можно было бы использовать одно и то же, чтобы не тратить много денег на установку. На всё про всё уходило бы тысяч 300-500, а украшения можно постепенно заменять, чтобы народу не наскучило».

В 2020 году самая дорогая елка в стране – за 18,7 млн рублей – должна была появиться в Уфе, но после шквала критики её стоимость была значительно снижена. Самая дешевая елка установлена в Нижнем Новгороде: там новогоднюю красавицу установили за счет спонсора.

Стоимость псковской елки, по аналитике блогера, сравнима с ценником новосибирской и екатеринбургской красавицы - 5 млн рублей. Однако отметим, что данная сумма не совсем соответствует действительности. 5 млн - это стоимость новой елки, которую озвучивал в свое время глава администрации города Александр Братчиков, подчеркивая, что бюджет не может «потянуть» такие затраты.

Каждый год на новогодние украшения в бюджете города закладывают 4 млн рублей. В 2020 эта сумма дополнилась 2 млн рублей, которые Псков получил в качестве гранта за успешное выполнение показателей в 2019 году. Эти средства пошли, в том числе, и на украшение центральной елки Пскова.